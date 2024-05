Saudi-Arabien lädt ein: Erstes FC-24-Quartett für den Esports World Cup

Die ersten vier Spieler für das FC-24-Turnier des Esports World Cup stehen fest - sie werden nach Saudi-Arabien eingeladen. Ein Vize-Weltmeister und ein Nationen-Dominator sind im Teilnehmerfeld.

Vize-Weltmeister Mark Zakhary (r.) kehrt im Sommer nach Riad zurück. Joosep Martinson/FIFA/FIFA via Getty Images

Die offizielle FC Pro World Championship findet im Sommer in Europa statt, das inoffizielle Pendant im saudi-arabischen Riad. Beim sogenannten Esports World Cup wird im August nämlich auch ein Wettbewerb in FC 24 ausgespielt - inklusive Million-Preisgeld. Die (e)sportliche Qualifikation dafür erfolgt auf den DreamHacks in Jönköping und Dallas. Doch nicht alle Spieler, die im Wüstenstaat antreten werden, müssen ihr Ticket lösen. Manche werden auch eingeladen.

Die ersten vier Invitations zum FC-24-Part des Esports World Cup sind am Dienstag verkündet worden. Mit dem Australier Mark Zakhary wird der amtierende Vize-Weltmeister um den Titel kämpfen. Er verlor im vergangenen Jahr das skandalumwitterte Finale des FIFAe World Cup im Elfmeterschießen gegen Manuel Bachoore. In FC 24 ist der eSportler bislang international wenig in Erscheinung getreten. Bei den FC Pro Open belegte Zakhary in Gruppe A den letzten Platz.

Brasilianische FC-Kunst für Riad

Erfreulicher verliefen die FIFAe Finals 2023 für den Brasilianer Paulo Chaves, der den Gamertag 'PHzin' trägt: Mit der virtuellen Selecao gewann er zum zweiten Mal in Folge den FIFAe Nations Cup. Im Endspiel schlugen er und seine Teamkollegen die Niederlande mit 3:2. Auch in der laufenden Saison konnte er als FC-Pro-Open-Champion bereits einen großen Titel holen. In der eChampions League wiederum schied 'PHzin' zuletzt im Achtelfinale gegen Andrea Montanini aus.

Die beiden weiteren Namen des eingeladenen Quartetts sind in Europa hingegen weniger bekannt: Nathan Ribeiro und Taichi Aoki. Ersterer ist wie Chaves Brasilianer, war an der dominanten Phase des eNationalteams aber nicht beteiligt. Dafür gewann Ribeiro im März 2024 die eLibertadores und kürte sich zum besten FC-24-Spieler des Kontinents. Sicherlich ein gutes Argument für seine nun feststehende Reise zum Esports World Cup nach Saudi-Arabien.

Aoki, der als 'Web Nasri' antritt, ist eSportler der Kashima Antlers. Seine größten internationalen Erfolge feierte der Japaner in den Nordasien-Qualifiern der FIFA Global Series. 2023 stand er dort zweimal im Finale - einmal sicherte er sich den Sieg. 2022 konnte er gleich drei dieser Titel einfahren. Erwartet wird auch eine Einladung für den Leipziger Anders Vejrgang, der bereits im Rahmen einer Werbe-Kampagne auf The Sphere in Las Vegas zu sehen war.