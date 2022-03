Saudi-Arabien, Japan und Australien unter sich: Wer fährt direkt zur WM 2022?

Die WM-Qualifikation in Asien biegt auf die Zielgerade ein. Hochspannung herrscht noch in der Gruppe B, wo sich die Topteams Saudi-Arabien, Japan und Australien um die beiden ersten Plätze streiten.

Zwar sind in der Gruppe B die ersten drei Ränge bereits vergeben, doch wer im Dezember direkt zur WM 2022 fahren wird oder den Umweg über die Play-offs nehmen muss, ist noch offen. Die besten Aussichten haben Tabellenführer Saudi-Arabien (19 Punkte) und der Zweite Japan (18 Punkte), die vor den beiden abschließenden Spieltagen die ersten beiden Plätze belegen. Australien (15 Punkte) hat Rang drei sicher, steht aber für eine direkte Qualifikation unter Siegzwang.

Fragezeichen hinter Nationalcoach Arnold, Hrustic einziger Deutschland-Legionär

Dabei hat es das Restprogramm für die Socceroos in sich: Am kommenden Donnerstag (10.10 Uh, MEZ) empfängt Australien im "Stadium Australia" in Sydney Japan zum direkten Duell, zum Abschluss kommt es dann zum Gipfeltreffen in Riad gegen Saudi-Arabien (29. März, 20 Uhr, MEZ). Verzichten muss der australische Nationalcoach Graham Arnold in den beiden Partien auf Jackson Irvine, der St.-Pauli-Legionär konnte wegen einer Infektion mit dem Coronavirus die Reise nach Down Under nicht antreten. Somit ist Eintracht Frankfurts Ajdin Hrustic der einzige in Deutschland beschäftigte Akteur im Aufgebot. "Es ist eine großartige Gelegenheit, etwas wirklich Besonderes für Australien zu schaffen", sagte Arnold. "Wir werden all unsere Energie darauf verwenden, die Socceroos direkt zur Weltmeisterschaft zu führen."

Allerdings sorgte ausgerechnet Arnold in der Vorbereitung für Unruhe bei den Socceroos: Denn der 58-Jährige wurde wegen Verstoßes gegen die Corona-Auflagen zu einer Geldstrafe verurteilt. Zudem ist noch fraglich, ob der Australien gegen Japan auch coachen kann. Nur bei einem negativen Test am Ende seiner Selbstisolation dürfte er auf der Bank Platz nehmen.

Japan und Saudi-Arabien haben am vorletzten Spieltag Matchball

Aller Voraussicht nach benötigt Australien zwei Siege, um doch noch einen der ersten beiden Ränge zu erklimmen. Sollte es dafür nicht reichen, steht den Socceroos dann der Weg über die Play-offs bevor. Zunächst wird in einem einzigen Spiel gegen den Dritten der Gruppe A (steht noch nicht fest, aktuell VAE) der Teilnehmer für die interkontinentalen Play-offs gegen den Fünften der Südamerika-Qualifikation (aktuell Peru) ermittelt. Japan, das mit den Deutschland-Legionären Wataru Endo (VfB Stuttgart), Kou Itakura (Schalke 04) und Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) anreist, wäre mit einem Sieg in Down Under zum siebten Mal in Folge bei einer WM dabei. Bei einem Remis oder einer Niederlage müssen die Samurai Blue bis zum letzten Spieltag warten, haben dann aber mit dem Heimspiel gegen Vietnam die leichteste Aufgabe vor der Brust: Das südostasiatische Land hat sieben der acht Partien der 3. Runde verloren und ist mit drei Punkten Letzter der Gruppe B.

Auch für Saudi-Arabien ist die Rechnung einfach: Sollte der Tabellenführer am Donnerstagabend seine Partie in China (17 Uhr, MEZ) gewinnen, wäre die sechste Teilnahme an einer WM unabhängig vom Ergebnis zwischen Australien und Japan unter Dach und Fach. Bei einem vorangegangen Sieg Japans in Australien wäre Saudi-Arabien sogar schon vor Anpfiff ohne eigenes Zutun qualifiziert. Nur wenn Australien siegt und Saudi-Arabien anschließend selbst keinen Dreier einfährt, bestünden für das Team vom Golf bis zum Abschluss gegen Australien noch Fragezeichen.