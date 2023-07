Saudi-Arabien bestätigt! FIFAe-Weltmeisterschaften finden in Riad statt

Lange haben die FIFA und EA SPORTS gewartet, nun ist es offiziell: Die FIFAe-Weltmeisterschaften 2023 werden allesamt in Saudi-Arabien ausgetragen - im Zuge einer Partnerschaft mit Gamers8. Zeit zur Einordnung lassen die Veranstalter kaum.

Innerhalb der eSport-Szene galt Saudi-Arabien als Austragungsort schon länger als quasi beschlossen. Nun ist auch die Öffentlichkeit offiziell informiert worden: Die drei FIFAe-Weltmeisterschaften 2023 finden in Riad statt. Dort wird das Turnier-Trio Teil des Events Gamers8, wodurch der Preisgeldpool von 1,2 Millionen US-Dollar auf drei Millionen erhöht wird.

Allerdings mit einem faden Beigeschmack, denn: Präsentiert wird Gamers8 von der Savvy Gaming Group - hinter dem neuen "Big Player" des eSport steht der saudi-arabische Staatsfond Public Investment Fund (PIF) und somit letztendlich der saudische Kronprinz und Staat. Organisationen wie Amnesty International werfen dem Regime Saudi-Arabiens rund um Kronprinz Mohammed bin Salman unzählige Menschenrechtsverletzungen vor.

EA SPORTS und die FIFA haben den Eiertanz um die Destination damit beendet. Auch der Zeitplan für FIFAe World Cup, FIFAe Club World Cup und FIFAe Nations Cup steht fest. In der Reihenfolge weichen die Veranstalter vom Vorgehen des vergangenen Jahres ab.

Den Auftakt macht der FIFAe Club World Cup vom 6. bis 9. Juli, anschließend folgt vom 11. bis 14. Juli der FIFAe Nations Cup. Die Einzel-WM - der FIFAe World Cup - soll der krönende Abschluss werden. Sie wird vom 16. bis zum 19. Juli ausgetragen. Somit liegt zwischen der Verkündung der FIFAe Finals 2023 und ihrer Durchführung nicht mal eine Woche. 2022 waren es noch fast zwei Monate gewesen - damals ging es aber auch nach Kopenhagen.

Späte Bekanntgabe zur Reduzierung der Kritik?

Die späte Kommunikation erklärten weder EA SPORTS noch die FIFA. Eine Theorie, die in der Szene schon vielfach thematisiert wurde, knüpft die direkte Verbindung zum Austragungsort. Saudi-Arabien steht international immer wieder aufgrund der problematischen Menschrechtslage in der Kritik. Besonders Frauen und Mitglieder der LGBTQ+-Community sind in ihren Rechten teils stark eingeschränkt. Eine unkontroverse Vergabe sieht anders aus.

Kritischer Berichterstattung von vor Ort entledigen sich EA SPORTS und FIFA - ob intentionell oder nicht - durch die späte Kundgabe weitestgehend. Die wenigsten Medienhäuser und Journalisten werden so kurzfristig noch Visa erhalten und Reisen planen können.

Die Ausrichtung der FIFAe-Weltmeisterschaften passt zur "Saudi Vision 2030", in deren Rahmen zuletzt auch vermehrt eSport-Projekte in Angriff genommen wurden. Zudem soll mitten in Riad bis 2024 eine eigene eSport-Stadt entstehen. Dem PIF des Königsreichs gehören inzwischen auch rund zehn Prozent der Anteile an Electronic Arts.

Zahlreiche deutsche Spieler in Saudi-Arabien

Aus sportlicher Sicht werden diverse deutsche FIFA-Profis die Reise nach Saudi-Arabien antreten - insofern sie nicht schon dort weilen. RB Leipzig um Noch-Einzelweltmeister Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin hat sich für den FIFAe Club World Cup qualifiziert. Die deutsche eNationalmannschaft, welcher der RB-Spieler ebenfalls angehört, wird anschließend versuchen, nach dem Titel beim FIFAe Nations Cup zu greifen. Und dann ist da noch der FIFAe World Cup 2023.

An diesem wird Gültekin nicht teilnehmen, dafür aber Jonas 'Jonny' Wirth vom SC Paderborn und Berkay 'BerkayLion' Demirci vom FC St. Pauli. Sie schafften den Sprung ins Finale über die Play-offs. Die hohe sportliche Qualität bei den FIFAe-Weltmeisterschaften steht angesichts der Teilnehmerfelder außer Frage. Sowohl der Austragungsort als auch das zögerliche Prozedere der Bekanntgabe hinterlassen bei vielen Fans und Experten allerdings einen Beigeschmack.