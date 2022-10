Sauberts saubere Weste beim SGV Freiberg

Der SGV Freiberg hat sich am Samstag mit einem Sieg über den Bahlinger SC ein bisschen Luft im Abstiegskampf verschafft, was auch an Torwart-Debütant Theo Saubert lag. Abseits des Spielfelds schwelt ein Konflikt indes weiter.

Solides Debüt: Theo Saubert hielt für den SGV Freiberg gegen den Bahlinger SC die Null. IMAGO/Pressefoto Baumann