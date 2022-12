"Sauberer Schlag ins Gesicht" für Klopp: Liverpool lange ohne Luis Diaz

Der FC Liverpool wird in den kommenden Monaten ohne Flügelstürmer Luis Diaz (25) auskommen müssen. Der Kolumbianer muss sich wohl einer Operation unterziehen.

Luis Diaz war bereits am Freitag aus dem LFC-Trainingslager in Dubai abgereist, die Verletzung hatte er sich Mitte der Woche bei einer Einheit zugezogen. "Es war keine nennenswerte Aktion", sagte Chefcoach Jürgen Klopp am Sonntag dem Vereins-TV. "Es war eigentlich nichts, er hat etwas gespürt. Am nächsten Tag hatte er keine großen Schmerzen, aber wir wollten vorsichtig sein und es uns anschauen."

Die Untersuchung ergab dann eine Verletzung des Außenbandes im Knie. Laut einem Bericht von "The Athletic" muss der Offensivspieler operiert werden und wird rund drei Monate ausfallen. Damit würde er voraussichtlich auch beide Spiele des Champions-League-Achtelfinals gegen Real Madrid verpassen.

"Die Nachricht war ein sauberer Schlag ins Gesicht", so Klopp weiter. Luis Diaz war erst wenige Tage zuvor wieder ins Mannschaftstraining des LFC eingestiegen, nachdem er sich im Oktober beim 2:3 gegen den FC Arsenal bereits am Knie verletzt hatte. Liverpool hatte gehofft, mit dem schnellen Außenstürmer nach der WM-Pause wieder planen zu können. Nun wird die Zwangspause allerdings wohl deutlich länger ausfallen.

Vor seiner Verletzung gehörte Luis Diaz zum Stammpersonal bei den Reds. In acht Premier-League-Spielen kam er auf drei Treffer, in drei Champions-League-Spielen auf ein Tor. Bei der Wahl zum Ballon d'Or war er auf Rang 17 gelandet.