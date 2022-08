Satte Geldstrafe für Hansa Rostock

Das DFB-Sportgericht hat den FC Hansa Rostock wegen des Verhaltens einiger Fans mit einer sechsstelligen Summe zur Kasse gebeten.

Das Fehlverhalten einiger Anhänger kommt Hansa Rostock teuer zu stehen. Wegen "sieben Fällen eines unsportlichen Verhaltens" der Fans hat das Sportgericht des DFB die Hanseaten mit zwei Geldstrafen in Gesamthöhe von 137.925 Euro belegt.

Hansa darf hiervon einen Betrag in Höhe von bis zu 45.900 Euro für "sicherheitstechnische, infrastrukturelle oder gewaltpräventive Maßnahmen" verwenden, was bis zum 31. Dezember nachzuweisen wäre.

Der DFB listet wie folgt auf: "Im Spiel gegen den FC St. Pauli am 2. April 2022 (1:0) warf ein Rostocker Zuschauer eine leere Getränkedose in Richtung der Ersatzspieler der Kiez-Kicker. Der Täter konnte identifiziert werden. Darüber hinaus zündeten Rostocker Anhänger im Spielverlauf 14 Blinker und 14 Bengalische Fackeln.

Zudem kam es in der Halbzeitpause zu starken Auseinandersetzungen im Stadionumlauf zwischen den Heim- und Gästefans. Dabei beschossen und bewarfen Rostocker Anhänger zunächst die Gästefans mit Pyrotechnik. Hierbei landeten und explodierten etliche Böller, Knallkörper und Bengalische Feuer in dem mit zahlreichen Gästefans besetzten Umlauf an und vor Kiosken und Toilettenanlagen. Dies wurde von den Gästefans erwidert. Die Lage konnte erst durch starke Polizeipräsenz auf beiden Seiten befriedet werden. In der Abreisephase wiederholte sich diese Situation.

Bei der Partie gegen den Hamburger SV (2:3) am 15. Mai 2022 warfen Rostocker Zuschauer fünf Papierrollen auf das Spielfeld. Das Spiel musste für eine Minute unterbrochen werden. Zudem zündeten Rostocker Zuschauer während des Spiels drei pyrotechnische Gegenstände.

Darüber hinaus kam es während der Halbzeitpause im Stadionumlauf zu erheblichen Auseinandersetzungen zwischen Heim- und Gästezuschauern. Hierbei wurden Hamburger Zuschauer mit Pyrotechnik beworfen und beschossen und erwiderten diesen Beschuss. Die Lage konnte erst durch starke Polizeikräfte unter Einsatz von Pfefferspray beruhigt werden. Die Polizeikräfte wurden durch Rostocker Zuschauer unter anderem mit einem Metallschrank, Feuerlöschern und Mülleimern beworfen. Mindestens drei Polizisten wurden hierbei leicht verletzt.

Des Weiteren stiegen mehrere Rostocker Zuschauer in der 76. Minute in einen unbesetzten Pufferblock und zündeten mit Bengalischen Feuern eine große blau-weiße Fahne an. Diese brannte mit offener Flamme und starker Rauchentwicklung fast vollständig ab, ehe sie vom Ordnungsdienst gelöscht wurde. Der Schiedsrichter unterbrach das Spiel für zwei Minuten."

Der FC Hansa empfängt am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld.