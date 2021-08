Satirische Kampagne für größere Anerkennung von eSport

Eine große Frage hängt immer über eSport: Ist es wirklich Sport? Diese Debatte möchten die Erste Group und LEC in Zusammenarbeit angehen und haben dafür eine witzige Social-Media-Kampagne gestartet.

Die Erste Group arbeitet erneut mit der League of Legends European Championship (LEC) zusammen. Nach der ersten Kampagne im vergangenen Jahr meldet sich die Bankengruppe zurück im eSport - und will eine der anhaltenden Kontroversen in diesem Bereich angehen. Allerdings nicht auf üblichem Wege.

Größere Anerkennung von eSport als vollwertigen Sport

Die Aktion #believeinyourself nimmt sich diesem ewigen Thema an: Ist eSport ein vollwertiger Sport? Die Erste Group sagt klar: Ja! Mit ihrer Kampagne will sie Aufmerksamkeit für eSport schaffen, und das vor allem außerhalb von Gaming-Kreisen.

Für Spiele-affine Menschen mag diese Frage ebenfalls längst geklärt sein. Vielen ist das Thema auch schlichtweg nicht wichtig genug. Doch wachsender Respekt für eSport in der allgemeinen Gesellschaft ist ein wichtiger Aspekt in der kontinuierlichen Entwicklung der Branche.

So zeigen Erste Group in ihrer Aktion, außerhalb von Effekthascherei und müden Plattitüden, auch konkrete Konsequenzen auf. In der Frage nach der offiziellen Anerkennung von Gaming als Sport soll es so, zum Beispiel, auch um Visa-Probleme für Athleten und Förderungsstrukturen in Vereinen gehen.

Mit der LEC haben sie in ihrer Mission einen starken Partner gefunden. League of Legends gehört zu den größten eSports-Titeln, die Weltmeisterschaft im Jahr 2020 wurde von circa 23 Millionen Menschen gesehen. Die Kampagne kommt also mit Reichweite und Marktmacht im Rücken.

Ironischer Werbefilm mit Trevor Henry

Im Rahmen der Kampagne haben Erste Group, zusammen mit Jung von Matt SPORTS einen satirischen Werbefilm produziert. Zusammen mit Trevor 'Quickshot' Henry, der als League of Legends-Shoutcaster bekannt ist, greifen sie das Thema mit einer übertriebenen und amüsanten Spitze auf.

Das Video hat wohl Früchte getragen: Nach vier Tagen hat es schon über 630.000 Aufrufe auf YouTube erhalten. Die Kampagne hat also schon Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Aktion soll bis zu den LEC Finals am 29. August laufen.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame