Saslong-Spektakel: Kriechmayr schlägt Odermatt - Ferstl und Sander gut dabei

Mit einem Nachholrennen starteten die Speedspezialisten in den alpinen Weltcup im italienischen Gröden. Und es war ein richtiges Spektakel im Kampf um Sieg und Podestplätze. Josef Ferstl verpasste das "Stockerl" nur knapp.

Schmale 32 Hundertstelsekunden trennten die Top 7 bei der alpinen Zeitenjagd auf der traditionsreichen Saslong-Abfahrt in Gröden. Den Sieg schnappte sich in abwechslungsreichen Minuten mit zahlreichen Führungswechseln der Österreicher Vincent Kriechmayr, der die Strecke über Kamelbuckel und Ciaslat-Wiesen in 1:25,44 Minuten als Schnellster bewältigte.

Der Schweizer Superstar Marco Odermatt war kurz zuvor als Zwischenbester über den Zielstrich gerast und hatte letztlich elf Hundertstelsekunden Rückstand auf Kriechmayr. Matthias Mayer rundete das aus ÖSV-Sicht hervorragende Ergebnis als Dritter ab (+0,13).

15 Hundertstel fehlen Ferstl aufs "Stockerl"

Sechster Platz auf der Saslong: Josef Ferstl. IMAGO/GEPA pictures

Knapp hinter dem Podest reihte sich der früh ins Rennen gegangene Josef Ferstl ein. Der beste DSV-Athlet wurde hinter Johan Clarey (Frankreich) und Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) starker Sechster - bei nur 28 Hundertstel Rückstand auf Kriechmayr und 15 aufs "Stockerl" verzeichnete der Oberbayer sein bislang bestes Abfahrtsergebnis in seiner Laufbahn.

2017 hatte Ferstl in Gröden im Super-G überraschend seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert. "Ich bin gerne hier und wenn das Resultat auch noch stimmt, macht es noch mehr Spaß", sagte der als dritter Fahrer gestartete Deutsche nach Erreichen der WM-Norm: "Ich bin sehr zufrieden."

Schwaiger stürzt, Vogt lässt hoffen

Ebenfalls zufrieden konnte Andreas Sander sein. Der Ennepetaler fuhr mit recht hoher Startnummer 29 auf Platz 14 vor. Romed Baumann (33.) nach guten Trainingsfahrten und Thomas Dreßen (45.) verpassten indes enttäuscht die Top 30 und damit die Punkte, Dominik Schwaiger kam wegen eines Sturzes nicht ins Ziel. DSV-Youngster Luis Vogt überzeugte derweil und verpasste eine Hundertstel schneller als Teamkollege Baumann die Punkteränge nur um einen Wimpernschlag.

In Gröden geht es am Samstag mit dem Super-G weiter, ehe am Sonntag eine weitere Abfahrt die Speedrennen im italienischen Wintersport-Ort abschließen wird. Beide Rennen beginnen um 11.45 Uhr. Fraglich, ob Dreßen dann an den Start gehen kann, nachdem er im Zielbereich über Oberschenkelprobleme klagte: "Ich hoffe, dass es bloß eine Zerrung ist."

Das Rennen im Ticker