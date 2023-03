Sasic, Lahm & Co. präsentieren erste Ergebnisse

Noch geht es in der Frage der sportlichen Neuausrichtung beim DFB nicht um Köpfe, doch am Freitag präsentiert die Strukturkommission erste Ergebnisse. Unterdessen nimmt das Thema der Neugestaltung der Nachwuchsligen Entscheidungsreife an.

Wenn an diesem Freitag der Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co. KG tagt, dann präsentiert nach kicker-Informationen die zu Jahresbeginn eingesetzte Strukturkommission aus Doppel-Europameisterin Celia Sasic, DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich, Ex-Nationalmannschafts-Kapitän und Weltmeister Philipp Lahm sowie Aufsichtsratschef Alexander Wehrle erste Ideen ihrer bisherigen Beratschlagungen. Über Namen diskutiert wird dabei allerdings noch nicht, auch sei das Thema längst noch nicht entscheidungsreif, wie mehrere Gesprächspartner versichern. Das Strukturquartett tauscht sich mit der ebenfalls im Januar nach dem WM-Desaster installierten Taskforce aus DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFL-Präsidiumssprecher Hans-Joachim Watzke, Matthias Sammer, Oliver Kahn, Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Mintzlaff und Rudi Völler aus, auf deren Wirken hin Völler bis zur Heim-EM 2024 zum Direktor Nationalmannschaft ernannt wurde.

Die Neubesetzung dieser Position war nötig geworden in Folge der Vertragsauflösung mit dem langjährigen Nationalmannschafts-Teammanager Oliver Bierhoff, der zuletzt als Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie firmierte. Mittlerweile ist die verbandsinterne Sicht, dass der Europameister von 1996 zu viele Aufgaben und Macht auf sich vereinen konnte. Zumal das Prestigeprojekt DFB-Akademie gerade im Bereich Personal enorme Kosten zur Folge hat. Stellt sich jedoch die Frage, welche Funktionäre Stellen- und Haushaltspläne im Sport in den vergangenen Jahren offenbar freimütig durchgewunken haben? Mittlerweile ächzt der Verband unter einem operativen, strukturellen Defizit von 20 Millionen Euro pro Jahr, wie Aufsichtsratschef Wehrle jüngst erklärt hatte. Auch Neuendorf hatte zuletzt Sparmaßnahmen angekündigt. Für das Geschäftsjahr 2021 weist der Verband einen Verlust von 30,9 Millionen Euro aus. Die einstige Bierhoff-Rolle soll auf bis zu drei Personen aufgeteilt werden. Lahm, Sasic & Co. sind mit der Strukturfindung betraut, entscheiden muss letztendlich der Aufsichtsrat.

Neugestaltung der U-19- und U-17-Bundesligen

Spannend ist vor dem Hintergrund der Neuausrichtung des sportlichen Bereichs: Die Konferenz der Landes- und Regionalverbandspräsidenten am vergangenen Montag hielt an zentralen Inhalten des "Projekts Zukunft" fest, obgleich einige Landesvertreter die Pläne zum wiederholten Male in Frage gestellt hatten, etwa mit Blick auf die Neugestaltung der U-19- und U-17-Bundesligen. Der Kompromiss lautet, auch Mannschaften von Klubs ohne ein zertifiziertes Nachwuchsleistungszentrum zuzulassen, die sich über die Regionalligen qualifizieren können. Aus regionalen Vorrunden soll dann eine Hauptrunde ausgespielt werden, in der es um die Meisterschaft geht. Nicht zuletzt Neuendorf soll die Pläne vehement verteidigt haben. Nach kicker-Informationen entscheiden die zuständigen Gremien im April über die konkrete Ausgestaltung.