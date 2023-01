"Sascha lebt generell von seinem Körper": Bundestrainer Kohlmann über Zverev

Mehr als sieben Monate nach dem Schock bei den French Open, als sich Alexander "Sascha" Zverev im damaligen Halbfinale gegen Rafael Nadal einen dreifachen Außenbandriss zugezogen hatte, stehen die Australian Open an.

Anfang Dezember bei einem Show-Event in Saudi-Arabien hatte Alexander Zverev sein Comeback nach seinen leidvollen Monaten - genau nach 188 Tagen - gefeiert. "Um ehrlich zu sein, war ich einfach froh, zurück auf dem Platz und weitgehend schmerzfrei zu sein", hatte Deutschlands Tennisspieler Nummer 1 damals zu Protokoll gegeben.

Anfang Januar war dann erneut ersichtlich, dass Zverev nach dieser quälend langen Verletzungspause nach "mehreren gerissenen Außenbändern" sichtlich noch "eingerostet" ist. "Es wäre unrealistisch und auch ziemlich dumm von mir, zu erwarten, zu gewinnen oder so etwas", sagte der 25-Jährige damals.

Bereit für Großtaten?

Nun steht das erste große Highlight des Jahres an, die Australian Open (16. bis 29. Januar) um Titelfavorit und Rekordsieger Novak Djokovic. Zverev, der noch immer auf seinen ersten Grand-Slam-Erfolg wartet, führt dabei die Riege von insgesamt zehn deutschen Startern in Melbourne an.

Doch wie weit kann es am Ende wirklich gehen? "Für ihn ist es entscheidend, dass er die erste Partie gewinnt und dann wieder in eine Art Turnierrhythmus kommt", sagte Bundestrainer Michael Kohlmann dem SID zu den Aussichten des Hamburgers. "Wenn der erste Sieg reinkommt und ein paar Sachen wieder von alleine laufen, dann glaube ich, dass man sich auch wieder über andere Sachen unterhalten kann."

Die Chancen, mehr als sieben Monate nach dem Schock bei den French Open einen weiteren Schritt in Richtung der früheren Selbstverständlichkeit zu gehen, stehen in Down Under übrigens gut. Bei der Auslosung am Donnerstag erwischte der einstige Weltranglistenzweite im Peruaner Juan Pablo Varillas eine lösbare Aufgabe. In den Vorjahren wäre angesichts von Zverevs Klasse der Blick schon über mögliche Gegner in den nächsten Runden geschweift - doch das verbietet sich aktuell.

Seine bisherigen zwei Matches in diesem Januar gegen den Tschechen Jiri Lehecka und den US-Amerikaner Taylor Fritz im Rahmen des United Cups verlor Zverev klar. Ein paar Dinge seien "ein bisschen anders", er sei schneller müde geworden, hatte er danach gesagt. Der Aufschlagriese muss seinen Körper erst wieder an die Maximalbelastung gewöhnen, ihm voll vertrauen.

Die Verletzung, die er hatte, dieses Umknicken, das hat man im Kopf. Tennis-Bundestrainer Michael Kohlmann

"Die Verletzung, die er hatte, dieses Umknicken, das hat man im Kopf", sagte Kohlmann und ergänzte: "Sascha lebt generell auch von seinem Körper und von seiner Beinarbeit. Er bewegt sich gut für einen großen Spieler, kommt gut in die Ecken und rutscht ja normalerweise auch auf Hartplatz." Die Leichtigkeit wieder reinzubekommen, sei das A und O.