Sascha Hingerl trifft in Buchbach auf seinen Bruder

Sascha Hingerl wird nicht mit dem FC Memmingen in die Bayernliga gehen, sondern beim TSV Buchbach weiterhin in der Regionalliga spielen. Beim TSV trifft der 25-jährige defensive Mittelfeldspieler auf seinen Bruder Kevin, der in Buchbach Spieler und Athletik-Trainer ist. "Sascha spielt ein starkes Pressing, besitzt hohe Spielintelligenz und ist ein sehr guter Balleroberer. Vor allem auch bei zweiten Bällen", unterstreicht der Sportliche Leiter Andreas Bichlmaier in einer Meldung.