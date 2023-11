Sarri spricht vom Lazio-Rücktritt

Im Sommer 2021 hat Maurizio Sarri Lazio übernommen und den Klub jüngst zur Vizemeisterschaft sowie in die Champions League geführt. Doch aktuell läuft es nicht. Und als hätte das 1:2 beim Tabellenletzten Salernitana nicht schon gereicht, wurde das apathische Team bei der Rückkehr in Rom ungemütlich von den Laziali empfangen. Doch damit nicht genug: Maurizio Sarri, der in seiner gesamten Karriere noch nie sechs Niederlagen nach 13 Spieltagen kassiert hatte, platzte der Kragen: "Wäre ich Lazio-Präsident, würde ich ein drastisches Zeichen setzen." Er werde nun überlegen, "ob ich das Problem bin oder die Spieler ihren Willen verloren haben. Liegt es an mir, trete ich ab."