Sarri-Kritik an Lazio-Spitze: "War nicht ich, der auf dem Transfermarkt entschieden hat"

Die Bayern hat Lazio in der Champions League zwar knapp geschlagen, in der Serie A läuft es bei den Römern aber alles andere als rund. Der Trainer geht nun in die Offensive.

Wettert in Richtung Klubspitze: Maurizio Sarri. LightRocket via Getty Images

Bei Bayern-Gegner Lazio Rom herrscht eine Woche vor dem Champions-League-Rückspiel in München dicke Luft. Trainer Maurizio Sarri kritisierte am Montagabend nach der 1:2-Liganiederlage in Florenz sehr deutlich die Transferpolitik der Klubführung. "Wenn ich nach Spieler A fragte, ließen sie mich zwischen C und D entscheiden", wetterte Sarri. "Es war nicht ich, der auf dem Transfermarkt entschieden hat." Jetzt sei es an der Zeit, dass "jeder seine Verantwortung übernimmt". Denn die Mannschaft sei nicht ausreichend besetzt, um in vier Wettbewerben mitzuspielen.

Acht Punkte Rückstand

Nach der Pleite in der Toskana steht der Vizemeister in der Tabelle nur auf dem achten Platz. Der Rückstand auf einen Champions-League-Platz beträgt bereits acht Punkte.

Immerhin zogen die Laziali in der Coppa Italia ins Halbfinale ein und gewannen auch in der Königsklasse das Achtelfinal-Hinspiel gegen einen enttäuschenden FC Bayern mit 1:0. Die zweite Partie findet am Dienstag (21 Uhr/PrimeVideo) in der Allianz-Arena statt.

Titel mit Chelsea und Juve

Der 65-jährige Sarri trainiert Lazio seit Sommer 2021. In der Vergangenheit war der Fußballlehrer auch für Napoli, Chelsea und Juventus verantwortlich. Die Turiner führte er 2019/20 zur Meisterschaft, mit den Londonern holte er 2019 die Europa League.