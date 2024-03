Sarri bei Lazio zurückgetreten

Nun ist es amtlich: Maurizio Sarri ist als Trainer bei Lazio Rom zurückgetreten. Dies bestätigte der italienische Ex-Meister am Mittwoch in einer kurzen Meldung auf seiner Website. Der bisherige Co-Trainer Giovanni Martusciello übernimmt die Aufgaben Sarris vorerst. Gehandelt wird am Tiber unter anderem der ehemalige Lazio-Torjäger Miroslav Klose.