Sarrazin gewinnt Hundertstel-Spektakel in "Kitz" - Schieders neuerlicher Coup

Die Streif enttäuscht nicht. Zum Auftakt der Hahnenkamm-Rennen an diesem Freitag liefern sich die Speed-Spezialisten bei der legendären Schussfahrt hinab nach Kitzbühel einen fulminanten Schlagabtausch - mit dem besten Ende für Cyprien Sarrazin.

Wie in Wengen auch Sieger in Kitzbühel: Cyprien Sarrazin auf der Streif. AFP via Getty Images