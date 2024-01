Sarrasch kehrt Oldenburg den Rücken

Phil Sarrasch verlässt den VfB Oldenburg und wechselt zwei Klassen tiefer in die Landesliga zum FC Verden 04. Dort ist übrigens der ehemalige Meisterspieler von Werder Bremen, Frank Neubarth, Trainer. Der Grund für den Abgang des 23-jährigen Offensivakteurs ist, dass er sich in nächster Zeit verstärkt auf seine kaufmännische Ausbildung konzentrieren möchte. Seit vergangenen Sommer stand Sarrasch in acht Regionalliga-Partien für die Oldenburger auf dem Platz.