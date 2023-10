Sarr: Der vergessene Bayern-Profi

Er gilt als Fehleinkauf, sollte längst wieder weg sein - und feierte beim 3:1 in Mainz sein Saisondebüt. Gut möglich, dass Bouna Sarr in den kommenden Wochen noch häufiger benötigt wird.

Bouna Sarr trägt keine Schuld. Warum auch? Er nahm im Herbst 2020 lediglich an, was ihm der FC Bayern bot: einen Vierjahresvertrag. Mit Blick auf das fehlende Bayern-Niveau des 31-Jährigen nicht nur in der Retrospektive ein nicht nachvollziehbarer Wahnsinn. Im vierten und mit ziemlicher Sicherheit letzten Vertragsjahr sollte der Nationalspieler Senegals eigentlich keine Rolle spielen, doch ein Abnehmer für Sarr hat sich bis heute nicht gefunden. In Mainz griff Trainer Thomas Tuchel sogar erstmals auf Sarr zurück.

Als Leon Goretzka signalisierte, wegen einer Handverletzung nicht weiterspielen zu können, beorderte der Coach Konrad Laimer auf dessen Position ins zentrale Mittelfeld und schickte dafür Rechtsverteidiger Sarr auf den Platz - noch vor den offensiven Jokern Mathys Tel, Eric Maxim Choupo-Moting und Thomas Müller. Sarr half in 21 Minuten inklusive Nachspielzeit mit, die 3:1-Führung nach Hause zu bringen. Bei 14 Ballontakten gewann er die Hälfte seiner Zweikämpfe und brachte überschaubare 73 Prozent seiner Zuspiele an den Mann.

Für Mazraoui "wird es ganz eng"

Verwundern darf dies niemand, fehlt es Sarr doch elementar an Spielpraxis. Schon in der vergangenen Saison kam er lediglich auf einen Kurzeinsatz beim 2:1-Sieg in Bremen am 32. Spieltag, die WM in Katar verpasste er verletzt. Insgesamt spuckt Sarrs Statistik erst 15 Bundesligaspiele aus, verteilt über vier Spielzeiten. Immerhin: Auch beim 4:0-Erstrundensieg im DFB-Pokal bei Preußen Münster wechselte Tuchel den Außenverteidiger ein, der 2020 von Olympique Marseille gekommen war.

Aufgrund der angespannten Personallage ist nicht auszuschließen, dass Sarr weitere Minuten sammeln darf, vielleicht schon am Dienstag in der Champions League bei Galatasaray Istanbul. Noussair Mazraoui, einzig gelernter Rechtsverteidiger im Team, droht auch diese Partie angeschlagen zu verpassen. "Für Nous wird es ganz eng, die Tendenz ist eher nein, es gibt noch eine Resthoffnung", sagte Tuchel. Ob er dann im Spielverlauf auf den beinahe vergessenen Bayern-Profi zurückgreift?