Sarpei verlängert in Köln

Kingsley Sarpei bleibt Fortuna Köln treu. Der 21-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag verlängert. 19 Spiele bestritt der gebürtige Leverkusener in den vergangenen beiden Jahren für die Kölner in der Regionalliga West. "Kingsley war in den vergangenen zwei Jahren aufgrund vieler Verletzungen viel zu selten auf dem Feld. Für ihn und uns wird es nun wichtig sein, eine arbeitsintensive Vorbereitung mit viel Platzzeit zu absolvieren, um die körperlichen Grundlagen für eine verletzungsfreie Saison zu bekommen. Wenn Kingsley gesund bleibt, wird er unserer Offensive guttun", sagt Trainer Matthias Mink.