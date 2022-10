Sarkastischer Streich: "Man hätte schon mal in einen Zweikampf gehen können"

Das 0:5 beim FC Bayern war für den SC Freiburg erst die zweite Niederlage der laufenden Bundesliga-Saison. In einem bestimmten Punkt zeigte sich Trainer Christian Streich besonders unzufrieden.

"Es schmerzt nicht so sehr. Wir hatten heute keine Chance, weil die Bayern schneller waren, in Gedanken, auf dem Platz. Wir haben das Pressing nicht hingekriegt", analysierte der Freiburger Trainer nach dem 0:5 in München bei DAZN und nahm auch sich selbst nicht von der Kritik aus: "Die Spieler waren nicht gut genug, ich war nicht gut genug. Wir haben versucht draufzugehen, das war wahrscheinlich falsch, aber hinterher weißt du es immer besser."

"Geschwindigkeit durchs Zentrum" als Problem

Eine Sache störte den 57-Jährigen dann doch spürbar. "Was ich etwas schade fand: Wir waren wahnsinnig brav. Die Jungs sind halt auch sehr anständig bei uns, wenn ich sehe, wie sonst dazwischen geklopft wird. Man hätte ja schon mal in einen Zweikampf gehen können, aber das haben wir nicht gemacht und waren von der Energie heute nicht in der Lage, Bayern Paroli zu bieten."

Freiburgs Kapitän wiederum machte vor allen Dingen einen Umstand beim Gegner aus, der ihm und seinem Team arge Probleme bereitet hatte: "Diese Geschwindigkeit durchs Zentrum, mit Leroy (Sané; Anm. d. Red.), diese Anspiele über das Zentrum, diese Doppelpässe - das ist natürlich wahnsinnig schwer zu verteidigen. Da haben sie eine Wahnsinnsqualität", sagte Christian Günter.

"Wollen das wieder vergessen machen"

Angesichts des bisherigen Saisonverlaufs, in dem noch immer Platz drei in der Liga sowie das vorzeitige Weiterkommen in der Europa League steht, wollte man sich beim SCF die Laune durch die Pleite in München aber nicht zu sehr vermiesen lassen. "Wir waren heute nicht gut genug, das weiß jeder von uns. Jetzt wollen wir das wieder vergessen machen", spielte Streich auf die bereits am Mittwoch (18 Uhr, LIVE! bei kicker) folgende DFB-Pokalpartie zu Hause gegen den Zweitligisten FC St. Pauli an.

So sieht es auch Günter. "Wir können bis jetzt mit der Saison absolut zufrieden sein. Heute lief es nicht gut, aber wir haben natürlich schon den Anspruch, dass wir in den kommenden Spielen wieder punkten."