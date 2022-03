Sarkasmus trifft Aufstiegshoffnung: 1860 empfängt den FCK

Traditionsreich geht es am Dienstagabend im Stadion an der Grünwalder Straße zu. 1860 München empfängt den 1. FC Kaiserslautern - mit unterschiedlichen Vorzeichen.

1860-Trainer Michael Köllner fand mit den Löwen zuletzt in die Erfolgsspur. In der befindet sich bereits der FCK.

Eigentlich hätten sich 1860 München und der 1. FC Kaiserslautern schon Ende Januar gegenüberstehen sollen. Doch ein Corona-Ausbruch im Lager der Löwen hatte die Verlegung des Duells der beiden Bundesliga-Gründungsmitglieder, deren Fanlager seit Jahren freundschaftlich verbunden sind, zur Folge. Nun steht die Partie mit über einmonatiger Verzögerung an: 7500 Zuschauer dürfen am Dienstagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) dabei sein.

Es ist nicht das erste Drittliga-Spiel, das sich die Giesinger und die Roten Teufel liefern. 2018 bestritt der FCK vor über 40.000 Zuschauern sein erstes Drittliga-Duell gegen die Löwen (1:0). Es folgten sechs weitere Spiele in den vergangenen Jahren - in denen aber meistens die Löwen siegten. Erst im vergangenen August konnte der FCK mal wieder eines der Traditionsduelle gewinnen. Das 3:0 Ende August gilt aus heutiger Sicht als Vorbote dessen, was die Pfälzer derzeit zu leisten im Stande sind. Inzwischen befindet sich der viermalige deutsche Meister auf Aufstiegskurs, geht als Tabellenzweiter in das Spiel.

Die Giesinger, die vergangene Saison nur knapp den Einzug in die Relegation verpassten, kommen dagegen aus einer schwierigen Phase. Die Durststrecke von vier Spielen ohne Sieg, darunter das bittere 1:2 im Stadtderby mit Türkgücü, beendete das Team von Michael Köllner mit einem 3:1-Sieg in Zwickau. "Ich habe die letzten Tage gelesen, dass wir krachend gescheitert sind und dann sollten wir den Leuten auch Recht geben", sagte der Coach sarkastisch nach dem Spiel bei "MagentaSport". "Ich habe im Winter eine ganz andere Prognose abgegeben und dann sollen sich die Leute anhören, was ich im Winter wollte."

Von Aufstiegsträumereien ist der Oberpfälzer erstmal weit entfernt. Momentan beträgt der Rückstand auf die Aufstiegsplätze acht Punkte, könnte aber auf fünf Zähler verkürzt werden. Dafür muss Köllner neben den Langzeitverletzten Daniel Wein, Keanu Staude und Marius Willsch auch auf den in Zwickau verletzten Niklas Lang und Richard Neudecker verzichten. Letzterer sitzt eine vieldiskutierte Gelbsperre ab, die nach Angaben der Giesinger auf einen Fehler des DFB zurückgeht.

Am Dienstag haben wir unter normalen Voraussetzungen keine Chance gegen Kaiserslautern. Michael Köllner

Davon unabhängig sieht Köllner die Rollen klar verteilt, spricht von einer "Überraschung", die seinem Team gelingen müsse. "Wir werden am Dienstag schauen, dass wir uns einigermaßen wehren können und dass wir ein offenes Spiel draus machen können, aber normalerweise ist der Ausgang des Spiels ohnehin schon klar", hatte er schon am Samstag in Zwickau ironisch erklärt. "Am Dienstag haben wir unter normalen Voraussetzungen keine Chance gegen Kaiserslautern und das muss man so ehrlich sagen. Wer im Winter mit einem riesigen Paket Terrence Boyd holen kann, der zeigt seine Ambitionen."

Dabei wird der Winter-Neuzugang des FCK in München gar nicht spielen. Boyd hatte schon das Verl-Spiel krankheitsbedingt verpasst und steht auch gegen Sechzig nicht zur Verfügung. "Er kann wahrscheinlich erst wieder das Auswärtsspiel in Osnabrück bestreiten", sagt Kaiserslauterns Trainer Marco Antwerpen. Immerhin dürfte Boris Tomiak (nach abgesessener Gelbsperre) in die Startelf zurückkehren - weitere personelle Wechsel schließt Antwerpen nicht aus: "Wir denken darüber nach und werden dann wahrscheinlich auch so durchziehen." Klar ist, dass ihm neben Boyd ein weiteres Quartett nicht zur Verfügung steht: Auch Lucas Röser, Anil Gözütok, Jean Zimmer und Max Hippe müssen passen.

Dann finde ich das Grünwalder Stadion auch wunderschön, wenn wir die drei Punkte geholt haben. Marco Antwerpen

Auch ohne Boyd rechnen sich die Roten Teufel natürlich Zählbares in der bayerischen Landeshauptstadt aus, bietet das Traditionsduell doch die Chance, die Verfolger aus Mannheim und Saarbrücken zu distanzieren (der Dritte Braunschweig hat auch noch ein Nachholspiel ausstehen). Von einer besonderen Ausgangslage will Antwerpen allerdings nichts wissen: "Die Bedeutung ist eigentlich relativ schnell erklärt: Es sind drei Punkte zu vergeben und die wollen wir natürlich holen." Entsprechend unbeeindruckt ist der 50-Jährige auch vom ganzen traditionsgeladenen Drumherum: "Dann finde ich das Grünwalder Stadion auch wunderschön, wenn wir die drei Punkte geholt haben."

Antwerpen: "Immer noch genügend Spiele"

Überhaupt will Lauterns Trainer nicht außer Acht lassen, dass der TSV ähnliche Ambitionen wie die Pfälzer hegt und durch einen Sieg wieder an die Aufstiegsplätze heranrücken könnte. Die Löwen verfügen über "eine richtig gute Mannschaft, die mal Probleme hatte in der Saison - so wie wir auch", sagt Antwerpen. "Sie sind immer noch dabei, haben eine gute Mannschaft, qualitativ richtig gute Spieler in ihren Reihen und mit Marcel Bär einen, der die Tore erzielen kann."

Für ihn geht es nur um den Sieg, um den Fokus dann ganz schnell auf das nicht minder wichtige Auswärtsspiel in Osnabrück am Samstag zu lenken. Und auch danach, so Antwerpen, gibt es "immer noch genügend Spiele", bis der FCK dem großen Ziel, der Zweitliga-Rückkehr, ganz nahe ist. Ein Sieg im Duell bei 1860 München wäre aber ein weiterer Schritt.