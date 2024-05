Saric verlängert in Wuppertal

Semir Saric hat seinen auslaufenden Vertrag beim Wuppertaler SV um ein Jahr verlängert. Der 26-jähriger Mittelfeldspieler kam im Sommer 2023 von Kickers Offenbach und erzielte in seiner ersten Saison im WSV-Trikot 7 Tore in 32 Regionalliga-Spielen. Der Sportliche Leiter Gaetano Manno freut sich in einer Meldung über die Vertragsverlängerung von Saric: "Er ist spielerisch und charakterlich für jede Mannschaft eine Bereicherung. Es ist ein tolles Signal, dass er gemeinsam mit uns den Weg weitergehen wird."