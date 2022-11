Sargeant klettert ins Williams-Cockpit - Aus für Schumacher

Logan Sargeant steigt in die Formel 1 auf und bekommt ein Cockpit bei Williams. Das heißt, dass für Mick Schumacher 2023 kein Stammcockpit mehr frei ist.

Nun ist es offiziell: Williams bestätigte am heutigen Montag Logan Sargeant als neuen Stammpiloten. Der Amerikaner ergatterte das letzte freie Stammcockpit für 2023. Er ersetzt den Kanadier Nicholas Latifi.

"Es ist eine große Ehre und ein wahr gewordener Traum, diese Gelegenheit zu erhalten", sagte Sargeant. "Ich bin bereit und freue mich, Teil dieser Reise zu sein."

Mercedes hat Interesse an Schumacher

Mick Schumacher, dessen Vertrag beim Haas-Rennstall nicht verlängert wurde, ist damit raus aus der Verlosung. Nach zwei Jahren wird der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher durch Nico Hülkenberg ersetzt, der einziger Deutscher mit Stammcockpit sein wird. Mercedes hat großes Interesse an Schumacher als Ersatzfahrer.

Sargeant, Mitglied der Williams Academy, schloss seine erste volle Formel-2-Saison mit 148 Punkten auf dem vierten Gesamtrang ab. Dabei fuhr er zwei Siege und zwei weitere Podestplätze ein. Er bildet künftig mit dem Thailänder Alex Albon das Fahrerduo beim Traditionsrennstall Williams.

Williams ist nach Ferrari der zweiterfolgreichste Rennstall, gewann neunmal die Konstrukteurs-WM. Zudem feierten die Briten sieben Fahrer-Weltmeisterschaften.

Sargeant hat schon vier Trainingssessions absolviert

"Logan vervollständigt neben Alex unser spannendes Fahreraufgebot für 2023", sagt Teamchef Jost Capito. "Seit er Ende 2021 in unsere Fahrer-Akademie eingestiegen ist, konnte sich Logan im Simulator und in den vier Freien Trainings, an denen er teilgenommen hat, voll in das Team in Grove integrieren. Er hat eine starke Rookie-Saison in der Formel 2 hinter sich, und wir sind gespannt, wie er den Schritt in die Formel 1 schafft."

Der 21-jährige Pilot aus Florida wird damit der erste US-amerikanische Fahrer in der Formel 1 seit 2015 sein.

2023 gastiert die Formel 1 dreimal in den USA

In der kommenden Saison macht die Motorsport-Königsklasse dreimal in den USA Station: in Miami, Austin und erstmals auf dem berühmt-berüchtigten Strip in Las Vegas.