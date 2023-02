Sarenren Bazee: Der achte Neuzugang

Knapp elf Monate musste Augsburgs Noah Joel Sarenren Bazee auf diesen Moment warten: Beim 1:0-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen feierte der 26-Jährige als Joker sein Comeback nach einem Kreuzbandriss und beeindruckte sogleich mit einem Spitzenwert.

In den beiden Partien zuvor gegen Mönchengladbach (1:0) und in Freiburg (1:3) war der Offensivspieler bereits in den Kader von Trainer Enrico Maaßen zurückgekehrt, blieb aber jeweils ohne Einsatz. Am vergangenen Freitag fand die Warterei nach 81 Minuten ein Ende, Sarenren Bazee durfte für Stürmer Dion Beljo aufs Feld und half mit, den 1:0-Vorsprung bis zum Schlusspfiff zu halten. Er kam immerhin noch auf vier Ballkontakte, von denen jeder beim Mitspieler landete, einer davon als Torschussvorlage. Mit einer Geschwindigkeit von 33,88 km/h lieferte er sogar den Spitzenwert aller eingesetzten Augsburger an diesem Tag. Comeback geglückt, kann man sagen.

Für dieses hat Sarenren Bazee in den vergangenen Monaten hart und viel in Eigeninitiative gearbeitet. Unter anderem schuftete er in der Reha privat mit einem "strength coach": Gezieltes Krafttraining, um den Körper stabiler und widerstandsfähiger zu machen und damit das Risiko weiterer Verletzungen zu minimieren. Schließlich ereilte den Profi nicht zum ersten Mal Verletzungspech, doch damit soll es nun vorbei sein.

2019 wechselte er von Hannover 96 zum FCA, bestritt am Freitag jedoch erst seinen 31. Einsatz für die Fuggerstädter. Wie es für ihn weitergeht? Abwarten! Dank seiner Schnelligkeit könnte Sarenren Bazee gut zur Spielidee Maaßens passen, dürfte zunächst aber weiterhin als Joker aufgebaut und eingesetzt werden. Auch, weil die Konkurrenz in der Offensive ab sofort größer wird. Ermedin Demirovic hat seine Gelbsperre abgesessen und kehrt am Samstag in Mainz (15.30 Uhr) in die Startelf zurück. Bei Ruben Vargas soll dies nach seiner jüngsten Verletzungspause spätestens eine Woche darauf der Fall sein, auch Angreifer Irvin Cardona peilt dieses Ziel an. Gibt es keine weiteren Rückschläge, kann Maaßen endlich aus dem Vollen schöpfen und sich über einen echten Konkurrenzkampf freuen. Dazu tragen natürlich die sieben Neuverpflichtungen im Wintertransferfenster bei. Der lange verletzte Sarenren Bazee fühlt sich wie die achte an.