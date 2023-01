Sararer und die "positive Welle"

Mit Sercan Sararer hat sich der KSV Hessen Kassel im Winter bereits namhafte Verstärkung gesichert. Bis zum Trainingsauftakt am 16. Januar soll sich am Kader des Südwest-Regionalligisten aber noch mehr verändern.

Wenn Tobias Damm am 16. Januar das erste Training des KSV Hessen Kassel im neuen Jahr startet, soll ein weiterer Neuzugang bereits mit dabei sein. Gesucht wird eine Kraft für das offensive Mittelfeld - der Verein hofft, in den kommenden Tagen Vollzug vermelden zu können, und will sich zugleich auch von ein bis zwei Spielern trennen.

Sercan Sararer wurde bereits verpflichtet. Der 33-jährige Offensivspieler soll den in der Hinrunde zu harmlosen Nordhessen neue Gefährlichkeit verschaffen. Mit nur 18 Treffern in 19 Spielen weisen die Kasseler den drittschlechtesten Liga-Wert auf. Sararer ist im Offensivbereich flexibel einsetzbar und kann, so Damm, "sowohl zentral als auch als Links- oder Rechtsaußen für Wirbel sorgen". Der gebürtige Nürnberger bestritt mit der SpVgg Greuther Fürth und dem VfB Stuttgart 35 Spiele in der 1. Liga und kam für die Türkei auf zwölf Länderspieleinsätze. "Uns fehlt noch die positive sportliche Welle nach oben", sagt Sararer, der seinen Teil dazu beitragen will, dass der KSV die Klasse hält.

Das erste Testspiel findet am 22. Januar gegen den West-Regionalligisten SV Lippstadt statt. Weitere Gegner in der Vorbereitung sind unter anderem der SC Wiedenbrück, der KSV Baunatal und Eintracht Stadtallendorf. Dadurch, dass im Südwesten die Serie erst am 4. März weitergeht, war es für den KSV schwieriger als sonst, Testspielgegner auf einem entsprechenden Niveau zu finden. Dennoch zeigt sich Damm zufrieden: "Wir haben viele gute Testspiele organisieren können."

Am 25. Februar empfängt der KSV zudem Liga-Konkurrent TSV Steinbach Haiger im Hessenpokal-Viertelfinale. Für Damm ist es eine ideale Konstellation, "dass ein wichtiges Pflichtspiel der letzte Test vor dem zweiten Saisonabschnitt ist".