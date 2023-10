Sararer: "Der Weg, den wir gehen, ist der richtige"

Seit Januar 2023 steht der ehemalige Bundesliga-Profi Sercan Sararer beim Regionalligisten KSV Hessen Kassel unter Vertrag. Im Interview spricht der 33-Jährige über seine Ambitionen mit dem Regionalligisten, seine Karrierehighlights - und über seine vielen Gelben Karten in dieser Saison.

In der vergangenen Saison spielte der KSV Hessen Kassel lange gegen den Abstieg. Trotz des 1:5-Debakels gegen den VfB Stuttgart II in dieser Woche: Woran liegt es, dass es aktuell besser läuft, Herr Sararer?

Wir hatten im Sommer einen großen Umbruch im Team. Mit Sören Gonther haben wir nun einen Geschäftsführer, der sich als ehemaliger Profi auskennt und die entsprechenden Kontakte hat. Auch Mirko Dickhaut bringt als Ex-Profi viel Erfahrung mit und ist als neuer Co-Trainer sehr wertvoll.

Bemerkenswert sind bei Ihnen in dieser Saison sechs Gelbe Karten nach acht Einsätzen, viele davon wegen Meckerns. So viele Karten hatten sie bei ihren Stationen zuvor nie gesammelt.

Ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. Und es gab in dieser Saison viele krasse Fehlentscheidungen gegen uns. Es ist tatsächlich so, dass die Schiedsrichter in höheren Ligen oft souveräner pfeifen und man leichter mit ihnen reden kann als in der Regionalliga. Aber ich muss lernen, ruhiger zu werden und Entscheidungen zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann.

Sie haben in Kassel einen Vertrag bis 2026. Was wollen sie mit dem KSV erreichen?

Der Verein war vor einigen Jahren noch in der Insolvenz. Wir müssen uns alles Schritt für Schritt erarbeiten. Uns ist klar, dass das nicht von heute auf morgen geht. Der Weg, den wir gehen, ist aber in jedem Fall der richtige. Irgendwann will ich mit Kassel eine Liga höher spielen. Ich sage bewusst 'irgendwann'. Aber man muss sich Ziele setzen, wenn man etwas erreichen will.

Kommen wir zu ihrer langen Profikarriere. Die Spiele in der ersten Bundesliga waren für sie das Highlight?

Ja, natürlich. Und die zwölf Länderspieleinsätze für die Türkei. Wir haben damals ein Spiel in Lissabon gegen Portugal 3:1 gewonnen. Bei Portugal waren alle Weltklassestars dabei, auch Cristiano Ronaldo. Das ist ein Erlebnis, das mir keiner mehr nehmen kann. Oder 2012, als ich mit Fürth als Zweitligist im Halbfinale des DFB-Pokal stand. Dortmund kam erst in der allerletzten Minute der Verlängerung durch Ilkay Gündogan zum glücklichen 1:0-Sieg.

Sie hatten in ihrer Laufbahn viele Trainer. Wer hat Sie besonders geprägt?

Ich mochte immer Trainer, die fair und direkt sind. Bruno Labbadia war so ein Typ, der hat mich auch zum Profi gemacht. Oder Mike Büskens, ein ganz toller Coach, der mich sehr geprägt hat.

Haben Sie schon Pläne für die Zeit nach ihrer aktiven Karriere?

Bisher noch nicht. Ich müsste mir aber langsam mal Gedanken machen (lacht). Im Moment geht es mir körperlich sehr gut, und ich habe große Lust darauf, mit dem KSV voran zu kommen.