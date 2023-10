Sapporo stoppt Bewerbung für Olympische Winterspiele 2030

Die Olympischen Winterspiele 2030 werden nicht in Japan stattfinden. Am Mittwoch wurde der Rückzug der Stadt Sapporo offiziell bestätigt.

Das japanische Olympische Komitee (JOC) bestätigte am Mittwoch, dass Sapporo auf eine Bewerbung für die Olympischen Winterspiele im Jahr 2030 verzichtet. "Das JOC ist zu dem Schluss gekommen, dass ein übereiltes und schlechtes Vorgehen bei der Bewerbung zu einer unheilbaren Wunde für die Olympische Bewegung führen könnte", sagte JOC-Präsident Yasuhiro Yamashita bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit Sapporos Bürgermeister Katsuhiro Akimoto.

Korruptionsskandale rund um die Spiele 2021

Hintergrund sind die massiven Korruptionsskandale im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer 2021. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft deswegen gegen eine Reihe von Unternehmen wegen der vermeintlichen Annahme von Bestechungsgeldern. Insgesamt stehen elf Personen unter Verdacht. Allerdings gab es auch noch andere Gründe. So soll bei Bekanntwerden der Bewerbung die Zustimmung in der Bevölkerung sehr hoch gewesen, zuletzt aber merklich abgekühlt sein.

Doch die Anschuldigungen erwiesen sich letztendlich zunehmend als schwere Bürde für Sapporo. Die Stadt auf der nordjapanischen Insel Hokkaido gilt als Wintersportzentrum Japans und war bereits Gastgeber für die Olympischen Winterspiele 1972. Nicht nur deshalb wurde sie für die Ausrichtung im Jahr 2030 als Favorit gehandelt.

Noch drei Bewerber verbleiben

Damit verbleiben noch drei potenzielle Ausrichter im Rennen um die Olympischen Winterspiele 2030, die ihr grundlegendes Interesse hinterlegt haben: Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah, das die Winterspiele 2002 veranstaltet hatte, die schwedische Hauptstadt Stockholm, das bisher 1912 Gastgeber der Olympischen Sommerspiele gewesen war sowie die beiden französischen Regionen Provence-Alpes-Cote d'Azur und Auvergne-Rhone-Alpes.

Ursprünglich hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) in diesem Jahr über die Gastgeberrolle der Olympischen Winterspiele 2030 entscheiden wollen. Wegen der Herausforderungen durch den Klimawandel für die Bewerber wurde die Frist aber bis 2024 verlängert. Die nächsten Olympischen Winterspiele finden im Jahr 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo (Italien) statt.