Santos und der falsche Fokus: Ronaldo, immer wieder Ronaldo

Mit oder ohne CR7? Dabei würde sich Nationaltrainer Fernando Santos vor dem Achtelfinale gegen die Schweiz an diesem Dienstag doch lieber auf das Duell mit der Mannschaft von Murat Yakin fokussieren.

Will sich nicht an Spekulationen aus der Heimat beteiligen: Portugals Trainer Fernando Santos und Cristiano Ronaldo. AFP via Getty Images

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

Hätte man sich vor gar nicht so langer Zeit noch nicht vorstellen können. Doch nach diesem Saisonverlauf bei Manchester United und dieser Gruppenphase bei der WM in Katar ist genau das bis dato scheinbar Undenkbare das Thema: Soll Cristiano Ronaldo in die Startelf oder nicht im Achtelfinale an diesem Dienstag gegen die Schweiz (20 Uhr, LIVE! bei kicker)?

Coach Santos diesmal ohne Lausbubenlächeln

In Portugal wird diskutiert und viele Kommentatoren und auch Anhänger sähen es lieber, der Kapitän bliebe (zunächst zumindest) auf der Bank. Nationaltrainer Fernando Santos ließ sich am Vortag des Spiels freilich nicht locken: Er entscheide das erst auf der Fahrt zum Stadion, sagte der 68-Jährige. Vor den Medien scherzt der Coach gerne, allerdings setzte er diesmal nicht sein Lausbubenlächeln auf, wie er das sonst oft tut. Denn der Trainer will den Fokus auf das Spiel gegen die Mannschaft von Trainer Murat Yakin lenken, sonst nichts.

Dennoch ging es zunächst wieder mal um CR7 und dessen am Montag bekanntgewordene Zukunft in Saudi-Arabien bei Al-Nassr. Dort soll er Medienberichten zufolge von Januar an bis 2025 unter Vertrag genommen werden, wie Spaniens Marca berichtet. Einschließlich Werbeeinnahmen sollen dem 37-Jährigen 200 Millionen Euro winken, pro Saison.

Es würde in das Bild eines Stürmers passen, der seit Monaten außerhalb des Platzes offensiver agiert als auf dem Rasen. Und dessen sportlicher Output in dieser Zeit bei ManUnited, aber auch in der Selecao, in der Tat eher für ein Engagement im (trotz des Sieges über Argentinien zum WM-Start) fußballerische Entwicklungsland Saudi-Arabien spräche.

"Davon weiß ich nichts, vielmehr habe ich auch eben erst davon erfahren und kann und will daher nichts dazu sagen", erklärte Santos. Und sagen will er auch nichts dazu, ob Ronaldo gegen die Schweiz womöglich auf der Bank startet. Das seien "Spekulationen" aus der Heimat, "darauf konzentriere ich mich nicht".

Rafael Leao: Ein Trainerlob ohne Auswirkung?

Dass er den möglichen Ersatzspieler Rafael Leao lobend erwähnt, muss nicht überbewertet werden, nach dem war der Coach explizit gefragt worden. Dennoch attestierte Santos dem 23-Jährigen "riesiges Potenzial. Auf ihn wartet eine vielversprechende Karriere". Im Frühjahr hatte der Angreifer entscheidenden Anteil an der ersten Meisterschaft des AC Mailand seit elf Jahren. Auch beim 3:2 zum Auftakt gegen Ghana hatte Leao als Einwechselspieler getroffen.

Zu Ronaldo wollte Santos indes nichts mehr sagen und setzte einen "Schlusspunkt" unter dessen Streit mit Spielern des Gegners Südkorea zum Abschluss der Gruppenphase am Freitag beim 1:2.

Ronaldo spielt mit Portugal derzeit seine fünfte WM: Beim 3:2 gegen Ghana hatte er per Elfmeter getroffen, beim folgenden 2:0 gegen Uruguay spielte er so unglücklich wie gegen Südkorea, als er sogar das erste Gegentor verschuldete. Gegen die Asiaten wurde er Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt. Glaubt man Santos, um ihn vor weiteren Händeln mit dem Gegner zu schützen. In den beiden Spielen zuvor hatte der Trainer den Superstar erst in der absoluten Endphase von Feld genommen. Doch selbst das hatte es früher nicht gegeben. Aber da war CR7 eben noch ein sportlich anderes Kaliber, wenngleich man ihm das Potenzial für entscheidende Tore auch weiterhin nicht absprechen kann.

2008 wurde CR7 gegen die Schweiz geschont

Trifft er noch einmal, dann hätte er insgesamt neunmal bei WM-Endrunden getroffen und den portugiesischen Landesrekord von Eusebio von der WM 1966 egalisiert. Dass der Weltrekordtorjäger auf Nationalmannschaftsebene (118 Treffer in 194 Spielen) zuletzt bei einer Endrunde nicht in der Startelf der Selecao stand, liegt 15 Jahre zurück: Bei der EM 2008 blieb er beim 0:2 just gegen den jetzigen Gegner Schweiz am 3. Spieltag der Gruppenphase gänzlich draußen. Schonung damals.

Wir müssen es besser machen als gegen Südkorea, sonst fahren wir nach Hause. Fernando Santos

Nun also wieder die Schweiz. Das Yakin-Team erwartet Santos nicht weniger "diszipliniert und organisiert" wie am Freitag Südkorea. Aber "Portugal hat immer die Verpflichtung, zu gewinnen", verweist der Trainer auf die Ansprüche bei der Selecao, die er 2016 zum EM-Titel gecoacht hat. "Wir müssen es besser machen als gegen Südkorea, sonst fahren wir nach Hause."

Ist denn nun auch ein Portugal mit einem schwächelnden Ronaldo Favorit? "Die Favoriten sind immer die, die weiterkommen", so der Coach. "Mein Favorit ist Portugal." Da war es dann doch noch, sein Lausbubenlächeln.