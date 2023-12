FC Santos erstmals abgestiegen - Palmeiras zum zwölften Mal Meister

Im ersten Jahr nach dem Tod von Klublegende Pelé erlebte der FC Santos seine größte Niederlage und stürzte am letzten Spieltag in die Zweitklassigkeit ab. Meister wurde Palmeiras, auch bedingt durch eine beispiellose Negativserie eines Konkurrenten.

Mit acht Meistertiteln hat der FC Santos die zweitmeisten Erfolge nach Rekordmeister Palmeiras Sao Paulo. Während Palmeiras am letzten Spieltag ein 1:1 bei Cruzeiro zur zwölften Meisterschaft reichte, erlebte der FC Santos seine schlimmste Niederlage.

Im ersten Jahr nach dem Tod von Klublegende Pelé ist der Traditionsklub aus der brasilianischen Hafenstadt in die Zweitklassigkeit abgestürzt. Durch ein 1:2 zuhause gegen Fortaleza EC verspielte der FC Santos seine bessere Ausgangsposition im Fernduell mit EC Bahia (zeitgleich 4:1 gegen Atletico Mineiro) und rutschte damit am 38. Spieltag noch auf den ersten Abstiegsplatz.

Nach einem steilen Schnittstellenpass hatte Marinho Fortaleza in der ersten Hälfte in Führung gebracht (38.). Zwischenzeitlich nährte Messias mit seinem 1:1 per Kopf in der 58. Minute die Hoffnungen auf den Klassenerhalt, ehe Lucero in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit einem Weitschuss-Tor über den weit vor seinem Tor postierten Keeper Joao Paulo hinweg den dreimaligen Copa-Lipertadores-Sieger ins Tal der Tränen stürzte.

Botafogos Negativserie

An der Tabellenspitze profitierte Palmeiras indes auch von einem beispiellosen Absturz von Hinrunden-Spitzenreiter Botafogo. Der Club aus Rio de Janeiro verspielte in der zweiten Saisonhälfte einen 13-Punkte-Vorsprung und kam nach elf Spielen ohne Sieg nur auf Platz fünf ins Ziel.

Torschützenkönig wurde mit Paulinho ein ehemaliger Bundesliga-Spieler. Der 23-Jährige Angreifer kam in seinen dreieinhalb Jahren bei Bayer 04 Leverkusen nie richtig an, traf für den Tabellendritten Atletico Mineiro aber 20-mal und sicherte sich vor Luis Suarez die Torjägerkrone. Der uruguayische Altstar wird wohl sein einjähriges Gastspiel bei Gremio Porto Alegre wieder beenden und in der kommenden Saison an der Seite seines Kumpels Lionel Messi bei Inter Miami aktiv sein.