Santelli: "Hab ich Rot bekommen? Das hab ich nicht gesehen"

Nach der 1:2-Niederlage der Würzburger Kickers gegen den 1. FC Kaiserslautern steckt das Team von Chefcoach Ralf Santelli weiterhin tief in der Krise. Während für FCK-Trainerkollege Marco Antwerpen im Aufstiegsrennen alles glatt läuft, bekam Würzburgs Trainer nicht einmal den eigenen Platzverweis mit.

Trotz einer recht ausgeglichenen Partie am Freitagabend könnten sich die beiden Cheftrainer - Marco Antwerpen vom FC Kaiserslautern und Kickers-Coach Rals Santelli - kaum in verschiedeneren Situationen befinden. Während Würzburg weiterhin tief im Abstiegskampf feststeckt, entfernt sich der FCK langsam aber scheinbar sicher von der Konkurrenz, vorübergehend fünf Zähler Vorsprung sind es nun schon auf den dritten Rang.

Wunderlichs Treffer als "Startschuss"

"Wir haben eine sehr intensive Partie gesehen, in der es in der ersten Halbzeit rauf und runter ging", resümierte Antwerpen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Der Treffer von Mike Wunderlich in der 32. Minute sei für sein Team "der Startschuss" gewesen, in der Schlussphase habe man sich "in jeden Schuss reingeworfen und alles wegverteidigt. Wir sind sehr zufrieden, die drei Punkte sind sehr wichtig für uns."

Ich drücke euch die Daumen. Vor allem in Braunschweig. Marco Antwerpen

Auch für sein Gegenüber fand der 50-Jährige noch aufmunternde Worte: "Ralf und den Würzburger Kickers wünsche ich alles Gute. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Da kann man noch einige Punkte holen und da drücke ich euch auch die Daumen. Vor allem in Braunschweig, wenn ihr da spielt." Die Eintracht steht aktuell mit 55 Punkten auf Rang drei und ist direkter Verfolger Lauterns im Aufstiegsrennen.

Fünf Endspiele für Würzburg

Kickers-Trainer Santelli sprach von einem "verdienten" Sieg der Roten Teufel. Trotzdem habe man "keinen Unterschied aufgrund der Tabellenplatzierung gesehen, es waren zwei gleichwertige Mannschaften auf dem Platz. Das Spiel hat sich über Nuancen entschieden." Die Tabellensituation der Kickers wird mit jedem verlorenen Punkt immer kritischer, sieben Punkte ist der rettende 16. Rang entfernt. "Wir haben jetzt ein Endspiel weniger", so Santelli. "Jetzt verbleiben fünf Spiele, wo wir alles daran setzen werden, um Punkte zu sammeln. Solang das rechnerisch möglich ist, wird die Mannschaft das auch tun."

Ich habe nur die Gelbe Karte gesehen. Habe ich Rot bekommen? Ralf Santelli

Außerdem kurios: Nach Abpfiff hatte Santelli wegen Meckerns Gelb gesehen, als sich der 53-Jährige immer noch nicht beruhigen wollte, gab es die Gelb-Rote-Karte hinterher. Diese hatte der Trainer jedoch anscheinend überhaupt nicht wahrgenommen. Auf Nachfrage, wie er den Platzverweis einschätze, zeigte sich Santelli überrascht: "Ich habe nur die Gelbe Karte gesehen. Habe ich Rot bekommen? Das habe ich nicht gesehen, ich habe mich weggedreht. Das ist interessant. War Rot? Dann weiß ich nicht warum." Bei der Auseinandersetzung sei es um "Kleinigkeiten" gegangen. "Fand ich jetzt nicht schlimm", so der Coach. "Es ist so, wie es ist." Santelli wird somit wohl beim Duell in Braunschweig am kommenden 34. Spieltag (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) auf der Trainerbank fehlen.