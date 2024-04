Sanés Wettlauf gegen die Zeit - Tuchel kündigt Gnabry-Tor gegen Real an

Der FC Bayern spielt am Samstag gegen Eintracht Frankfurt, und doch dreht sich fast alles um das Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid drei Tage später. Trainer Thomas Tuchel erklärt, wie er diesen Spagat meistern will.

Tuchel wählte für die kommenden Partien den Vergleich mit einer Wohnung an einer viel befahrenen Straße: Entweder man akzeptiere die Hintergrund- und Nebengeräusche und mache sich dennoch ein schönes Leben. Oder man lasse sich eben ablenken und ärgern. Soll heißen: Gegen die Eintracht fordert er trotz des anstehenden Höhepunkts gegen Real Madrid eine Top-Leistung, Ablenkung hin oder her. "Wir brauchen nicht das Märchen zu erzählen, dass wir alle nur zu hundert Prozent an Frankfurt denken", gab er offen und ehrlich zu. Dies gelte es zu akzeptieren, "es wird uns aber nicht daran hindern, ein Topspiel zu machen".

Der 50-Jährige hat in der vergangenen Woche nach eigener Aussage eine Mannschaft "mit guter Energie und sehr hohem Level" im Training erlebt. Die beiden Spiele gegen den FC Arsenal und der - trotz vieler Personalwechsel - hohe Auswärtssieg bei Union Berlin (5:1) hätten Selbstvertrauen gegeben, "das hat uns enorm geholfen". Vor allem die Leistungen und Siege Arsenals nach dem Aus gegen die Bayern habe sein Team bestärkt, vor allem, wie wenig Chancen es gegen die Engländer zugelassen habe.

Tuchel über Gnabry: "Er wird spielen und treffen"

Üben oder gar einstudieren für Dienstag könne sein Team gegen die Eintracht nichts, dafür seien die Gegner und die Partien zu unterschiedlich. Ein Auge hat Tuchel mit Blick auf Dienstag aber natürlich auf das Personal. Serge Gnabry werde gegen die Madrilenen sein Comeback nach einem Muskelfaserriss geben. Offen sei, ob in der Startelf oder von der Bank. Tuchel kündigte forsch an: "Es reicht für Dienstag. Er wird spielen und treffen, er macht sein Tor."

Bei Leroy Sané (Schambeinprobleme) dagegen könne er keine seriöse Prognose abgeben. "Wir müssen Tag für Tag abwarten, es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Er trainiert individuell auf dem Platz nach einer sehr intensiven Behandlungsphase." Jamal Musiala sei nach seiner Pause gegen Union Berlin komplett schmerzfrei, er habe top trainiert und werde gegen Frankfurt in der Startelf stehen. "Jamal ist ein absoluter Schlüsselspieler, egal gegen wen und wann", sagte Tuchel. Fraglich zumindest gegen die Eintracht ist Dayot Upamecano. Der Innenverteidiger knickte laut Tuchel bereits am Mittwoch mit dem Knöchel um.