Sané oder Wirtz: Wer soll gegen Spanien starten?

Am Abend steht für die DFB-Elf das Viertelfinale bei der Heim-EM an. Vor dem Duell mit Spanien (18 Uhr, LIVE! bei kicker) stellt sich die Frage nach der Idealbesetzung im Offensivspiel: Sollte Florian Wirtz oder Leroy Sané in der Startformation stehen?

Leroy Sané oder Florian Wirtz: Einer der beiden muss heute mit einem Bankplatz vorliebnehmen. Getty Images