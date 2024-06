Sané: "Nagelsmann hat mir quasi eine neue Tür geöffnet"

Nach Monaten voller Schmerzen will Leroy Sané (28) bei der EM neu angreifen. Ein Gespräch über Lehren, Lektionen - und Lockerheit.

Die blaue Powerade-Flasche stellt er gleich mal zur Seite, aus dem Blickfeld. Stattdessen schüttelt Leroy Sané ein paar Hände, lacht und nimmt Platz im sonnendurchfluteten Wintergarten des DFB-Quartiers im Weimarer Land. "Ein bisschen kalt" sei ihm, sagt Sané und schließt die weiße Trainingsjacke mit dem Lila-Touch demonstrativ bis zum Anschlag.

Er scheint bereit zu sein für sein erstes Interview seit Monaten, für einen ehrlichen Rückblick auf den wieder mal chaotischen FC Bayern. Für einen Rückblick auf die eigenen Probleme und Unsicherheiten. Und für einen Ausblick auf dieses "ganz besondere" Turnier im Juni und idealerweise auch Juli, das nun bevorsteht.

"Gut so weit", antwortet Sané auf die eigentliche Standardfrage, die bei ihm jedoch längst keine Standardfrage mehr ist seit dem Jahreswechsel immer wieder unterschiedlich schwer zu beantworten war. Wie es ihm geht? Ja, gut so weit. Aber "die letzten Wochen waren schwierig", gibt er zu. "Da musste ich ein bisschen auf die Zähne beißen."

Geplant war es sicherlich nicht, dass Sané in der Halbzeitpause eines Champions-League-Halbfinals auf dem Rasen bleibt, um die Schambein-Beschwerden in der 15-minütigen Ruhephase nicht wieder aufbrechen zu lassen, vermeiden ließ es sich nur eben kaum. Zu hartnäckig äußerten sich die Probleme immer wieder auch im Alltag, der bestimmt wurde durch Behandlungen, Einzeltraining und Regeneration.

Ärger über die eigene Darbietung

Der Sané aus der Hinrunde, der allein bis zum Jahreswechsel acht Tore und acht Vorlagen in der Liga gesammelt hatte, verschwand teilweise hinter einer schmerzenden Fassade. Oft machte es nach außen den Anschein, als hadere Sané in vielen der schwachen Bayern-Leistungen mit seinem Team. Als verfalle er in alte Muster. Dabei überwog der Ärger über die eigene Darbietung. Die Enttäuschung über die fehlende Physis.

Inzwischen, versichert er, ist er "sehr optimistisch" in Bezug auf den eigenen Körper, das Vertrauen ist wieder da. Mit dem Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt es einen klaren Plan, Ärzte und Physiotherapeuten sind natürlich im Bild. "Ich habe absolut keine Sorgen", erzählt Sané. Keine Angst vor einem erneuten Rückschlag.

Sané spricht von einem "besonderen Spirit"

Er reiht sich gerne ein in den regelmäßig gestreuten Optimismus im Lager der deutschen Nationalmannschaft. "Die Stimmung ist gut, es ist ein super Mix", findet auch Sané. "Es ist ein bisschen mehr Lockerheit dabei. Gewisse Dinge fallen einfach leichter. Klar haben wir uns auch früher alle gut verstanden, aber irgendwie hat da dieser besondere Spirit gefehlt, der jetzt da ist. Wir müssen diese Energie in den nächsten Wochen beschützen, das ist so wichtig."

Er selbst verfolgte den Umschwung im März als Zuschauer, gesperrt aufgrund der Tätlichkeit und Roten Karte beim 0:2 in Österreich, dem frühen Tiefpunkt der jetzt aufkeimenden Nagelsmann-Ära. "Klar ärgert mich das immer noch", sagt Sané über seinen Aussetzer in Wien, doch "das ist Vergangenheit, die ich nicht mehr beeinflussen kann".

Stattdessen steht er nun bereit, das offensive Quartett um Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kapitän Ilkay Gündogan und Kai Havertz herauszufordern. "Ich möchte vorangehen mit Leistung", sagt er selbstbewusst. "Ich will, dass der Trainer und die Mannschaft wissen, dass sie sich auf mich verlassen können. Wenn ich meine Leistung abrufe, weiß der Trainer ganz genau, was er von mir bekommt." Ob das auch als Joker ginge? Schon, aber "meine Erwartung an mich ist, von Anfang an auf dem Platz zu stehen."

Nagelsmann kennt Sané bereits aus den gemeinsamen Bayern-Jahren. "Bei ihm", erklärt der gelernte Flügelspieler, "habe ich angefangen, zentraler zu spielen. Ich habe neue Abläufe kennengelernt und weiß seitdem besser, wie man sich in diesen Situationen verhalten muss. Er hat mir geholfen, eine weitere Position spielen zu können. Er hat mir quasi eine neue Tür geöffnet, was mir auch aktuell enorm weiterhilft."

"Nagelsmann fordert uns, aber er überfordert uns nicht"

In München, lautete damals einer der nicht wenigen Vorwürfe gegen den immer noch jungen Nagelsmann, seien die Spieler teilweise überfordert gewesen von all den Inhalten auf dem Trainingsplatz und in Video-Sitzungen. "Er versucht Stück für Stück, uns seine Ideen einzutrichtern und geht da auch sehr ins Detail", sagt Sané und beschwichtigt: "Er fordert uns, aber er überfordert uns nicht. Ich denke, wir sehen gerade deshalb bei uns einen so großen Wandel, weil wir das, was er uns beibringen möchte, auch sehr gut aufnehmen."

Wohin das führt? "Wir brauchen zum Start die gleiche Energie wie in den beiden Testspielen. Dann stehen uns alle Türen offen", findet Sané. "Sogar bis zum Turniersieg, wenn alles passt."

Leroy Sané im Gespärch mit dem kicker. kicker/Dersch

Für ihn wäre es der erste Titel in diesem Jahr, nachdem die Bayern mit Thomas Tuchel sowohl in der Liga als auch im Pokal und in der Königsklasse leer ausgegangen waren. Woran das gelegen hat? "Ich glaube nicht, dass Bequemlichkeit die Ursache war", sagt Sané. "Wenn es mitten in der Saison nicht gut läuft, wird es im Verlauf einfach schwerer, umzuschwenken. Das ist bei anderen Vereinen ja auch so. Es ist viel passiert in den vergangenen Jahren beim FC Bayern, und ich glaube, dass da vieles zusammengekommen ist."

Lernen will er daraus und "wieder angreifen". "Bei mir ist der Hunger wieder da, Titel zu gewinnen, das steht außer Frage. Auch wenn es enttäuschend war, kann es dazu führen, eine neue Frische zu haben und zu sagen: 'Hey, es muss auch wieder anders gehen.' Wir wollen und müssen wieder zeigen, dass wir den Anspruch haben, die beste Mannschaft in Deutschland zu sein."

Gemeinsame Vergangenheit mit Kompany bei ManCity

Dabei helfen soll sein ehemaliger Mitspieler Vincent Kompany. 2018 und 2019 wurden beide gemeinsam mit ManCity englischer Meister und League-Cup-, dazu einmal FA-Cup-Sieger. "Natürlich hatten wir eine unglaubliche Zeit zusammen", sagt der neue Bayern-Trainer auf kicker-Nachfrage. "Ich war damals schon ein bisschen mehr als Kapitän. Leroy wird mich, glaube ich, genauso sehen wie früher. Ich freue mich, das Beste aus ihm rauszuholen - wie bei jedem anderen Spieler auch."

Und auch Sané freut sich auf das Wiedersehen nach der EM: "Er war ein absoluter Führungsspieler mit einem tadellosen Charakter, der immer voranging. Er hat auf uns junge Spieler super aufgepasst und uns unterstützt. Dazu ist er extrem ehrgeizig. All diese Eigenschaften, die er hat, können ihn zu einem sehr, sehr guten Trainer machen. Ich traue ihm absolut zu, dass er beim FC Bayern eine gute Arbeit macht."

Verlängert Sané seinen Vertrag?

In aller Ruhe wird dann die persönliche Zukunft entschieden. Der FC Bayern bleibt Sanés erster Ansprechpartner, Gespräche über eine Verlängerung des 2025 auslaufenden Vertrags hat es bereits gegeben. "Wir werden diese nach der EM zu einem geeigneten Zeitpunkt fortsetzen." Im Fokus steht nun das Turnier. Und die eigene Gesundheit.