Sané: "Früher hat dieser besondere Spirit gefehlt"

Leroy Sané (28) hat im DFB-Quartier mit dem kicker über seine Gesundheit und die Ziele mit der Nationalmannschaft gesprochen.

Auf die Zähne beißen musste Leroy Sané in den vergangenen Monaten nicht selten. Hartnäckige Schambeinprobleme setzten die Nummer 10 des FC Bayern immer wieder außer Gefecht, beeinträchtigten seine Leistungen auf dem Platz. Sané pendelte zwischen Regenerationen, Behandlungen und wichtigen Spielen im Bayern-Trikot - Zeit zur Erholung blieb kaum.

Jetzt, erzählt er dem kicker im großen Interview (Montagsausgabe), sieht es "so weit gut" aus, die Probleme sind größtenteils auskuriert. Der Bundestrainer Julian Nagelsmann "weiß Bescheid, wie mein Stand ist", erklärt Sané. "Wir haben einen klaren Plan, den wir durchziehen. Ich bin da sehr optimistisch gestimmt und weiß, dass das auch funktionieren wird."

Optimistisch ist der 28-Jährige nicht nur in Bezug auf seinen Körper, sondern auch auf seine Fähigkeiten ("Wenn ich meine Leistung abrufe, weiß der Trainer ganz genau, was er von mir bekommt") und ganz besonders in Bezug auf die Mannschaft. "Die Stimmung ist gut", versichert er. "Es ist ein super Mix. Wir verstehen uns auf dem Platz gut, genauso aber auch außerhalb. Wir brauchen zum Start die gleiche Energie wie in den beiden Testspielen. Dann stehen uns alle Türen offen, sogar bis zum Turniersieg, wenn alles passt."

Nach den zwei erfolgreichen März-Länderspielen, die Sané aufgrund seiner Rotsperre als Zuschauer hautnah verfolgte, gehe es "entspannter" zu, berichtet er. "Es ist ein bisschen mehr Lockerheit dabei. Gewisse Dinge fallen einfach leichter, wenn man zwei gute Spiele hinter sich hat. Wenn man zurückblickt und denkt: 'Hey, guck mal, wie wir gespielt haben. Wir können es doch!' Ich glaube, man braucht diese Lockerheit."

Sané: "Wir müssen diese Energie beschützen"

Leroy Sané im Gespräch mit dem kicker. kicker/Dersch

Für Sané wird es nach der EM 2016, der EM 2021 und der WM 2022 die vierte Turnierteilnahme mit der Nationalmannschaft, und auch früher, sagt er, "haben wir uns alle gut verstanden". Auch wenn die Resultate ausblieben. Aber: "Irgendwie hat da dieser besondere Spirit gefehlt, der jetzt da ist. Wir müssen diese Energie in den nächsten Wochen beschützen, das ist so wichtig. Denn das ist das, was wir im Eröffnungsspiel gegen Schottland als Erstes brauchen. Alles andere kommt von allein."

Wie er seine Rolle unter Julian Nagelsmann sieht, wie er die Verpflichtung von Vincent Kompany beim FC Bayern bewertet und was sich in München in der kommenden Saison wieder ändern muss: Lesen Sie das große Interview mit Leroy Sané in der Montagsausgabe des kicker - oder bereits ab Sonntagabend im eMagazine!