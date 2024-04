Sané: "Die Schmerzen waren schon sehr extrem"

Leroy Sané (28) steht dem FC Bayern beim FC Arsenal wieder zur Verfügung. Der Nationalspieler über die aktuelle Situation.

Aus London berichten Frank Linkesch und Mario Krischel

Wie schwierig London werden kann, durfte der FC Bayern schon 26 Stunden vor Anpfiff des Viertelfinal-Hinspiels beim FC Arsenal erfahren. Gefangen im Verkehr der englischen Hauptstadt, verzögerte sich die turnusmäßige Pressekonferenz, zu der Leroy Sané dann im Bauch des Emirates Stadium trotzdem strahlend erschien, gekleidet im dunkelblauen Sakko und mit New-York-Yankees-Cap.

Der Nationalspieler durchlebt wieder mal eine schwierige Rückrunde, wartet seit Oktober auf einen Pflichtspieltreffer und musste in Heidenheim (2:3) wegen anhaltender Leistenprobleme erneut passen. "Die Schmerzen waren schon sehr extrem in dem Moment", sagt er nun zwei Tage später, nachdem er in der Vorwoche kaum hatte laufen können. Mal hatten sich die Probleme beim Sprinten geäußert, mal bei anderen Bewegungen. "Aber das hat sich jetzt alles wieder beruhigt. Deswegen freue ich mich auf morgen."

Morgen können wir einiges wieder gut machen. Leroy Sané

Der FC Bayern kämpft in London um die letztmögliche Titelchance in dieser Saison. "In der Champions League lief es ein bisschen besser", weiß Sané. "Diesen Fußball müssen wir immer zeigen. Morgen können wir einiges wieder gut machen."

Taktisch hat Trainer Thomas Tuchel die Mannschaft am Sonntag und Montag vorbereitet, also "genauso wie vor allen anderen Spielen", wie Sané versichert. Nicht besonders emotional, nicht weniger emotional. "Er ist motiviert, man merkt ihm das an. Er will das Spiel genauso gewinnen wie wir. Wir sind alle heiß auf morgen."

Zuzutrauen ist den Bayern in dieser Saison einiges, im Guten wie im Schlechten. Zuletzt ging die Tendenz wieder klar in die falsche Richtung, auch weil Sané die Explosivität fehlte. "Für mein Spiel ist es am wichtigsten, dass ich der Mannschaft helfe", sagt er und klammert Tore sowie Assists aus. "Ich will am Ende des Spiels sagen können, ich habe gut gespielt. Das ist das, was mir am meisten gibt und auch Spaß macht. Deshalb spiele ich Fußball. Ich versuche, so schnell es geht, meinen Rhythmus wiederzufinden."

Genauso wie der FC Bayern ganz allgemein. "Ich will, dass wir wieder anfangen, guten Fußball zu spielen", hofft Sané. Einen besseren Zeitpunkt als Dienstag könnte es dafür nicht geben.