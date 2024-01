Sané, Coman, Müller und Co.: So plant Tuchel die Flügelspieler ein

Wer hat welche Chancen? Wen vertraut Trainer Thomas Tuchel in der entscheidenden Saisonphase? Der interne Konkurrenzkampf auf der offensiven Außenbahn ist groß. So ist der aktuelle Stand.

An offensiven Außenbahnspielern mangelt es dem FC Bayern gewiss nicht. Mit Leroy Sané, Kingsley Coman und Serge Gnabry haben die Münchner drei Profis, die als Spezialisten auf dieser Position gelten. Darüber hinaus können auch Thomas Müller, Mathys Tel und Jamal Musiala auf dem Flügel spielen.

Letzterer hat wohlgemerkt auf Außen, damals unter Ex-Coach Hansi Flick, seinen Weg in die Mannschaft gefunden. Schon unter Julian Nagelsmann wanderte der Youngster mehr und mehr ins Zentrum, hinter der Spitze, Trainer Thomas Tuchel sieht den 20-Jährigen ebenfalls dort - ähnlich wie Müller, der intern mit dem 14 Jahre jüngeren Musiala um den Platz konkurriert und zuletzt, als beide spielten, auf den Flügel auswich. Tuchel schätzt Müllers Professionalität und Einfluss auf die Atmosphäre in der Mannschaft, ebenso seine Leaderfähigkeiten.

Tel ist langfristig für ganz vorne eingeplant

Tel hingegen soll langfristig als Sturmspitze aufgebaut werden, im besten Fall als potenzieller Kronprinz von Harry Kane. Um aber schon jetzt Spielpraxis zu sammeln, erhält er häufig Minuten auf der linken Außenbahn. Der 18-jährige Franzose stach zu Saisonbeginn als Joker, hinterließ auch jetzt nach der Winterpause in den Einheiten einen guten Eindruck, empfiehlt sich für mehr Spielzeit, wenngleich ihm die Konkurrenzsituation selbst bewusst ist.

Seine Einstellung gefällt den Verantwortlichen an der Säbener Straße - von ihm erwartet das Trainerteam Geduld, den nächsten Entwicklungsschritt trauen ihm die Bosse auf jeden Fall zu.

Gnabry wird von den Entscheidern genau beäugt

Anders ist es bei Serge Gnabry. Wurde der Nationalspieler während der Asienreise von Trainer Tuchel noch über den außerordentlich gelobt, konnte er die Vorschusslorbeeren nicht rechtfertigen - auch geschwächt durch einen Armbruch und einer zugezogenen Muskelsehnenverletzung, von der er sich nach wie vor erholt.

Er kommt bislang auf nur fünf Bundesligaeinsätze, davon stand er dreimal in der Startelf - über 90 Minuten stand er nie auf dem Platz. Entsprechend will er sich nach seiner Rückkehr wieder zeigen. Die bayerischen Entscheider beobachten ihn nach kicker-Informationen in dieser nun laufenden Rückrunde genau; über seine Zukunft wird im Frühjahr, spätestens im Sommer diskutiert werden. Zumal mit Bryan Zaragoza bereits ein weiterer Flügelspieler für die kommende Saison verpflichtet wurde.

Warum Tuchel Coman auf rechts sieht - Sané und der Zug

Coman und Sané sind derweil, sofern sie fit sind, gesetzt. Spielt der Franzosen auf rechts, so erklärt Tuchel, verhalte er sich "gegen den Ball fast wie ein Wingback, wie ein Mittelfeldspieler mindestens", der die hinterste Reihe beinahe zu einer "Fünferkette aufgefüllt hat" - und dies liege ihm "als Rechtsfuß auf der rechten Seite besser". Sané hingegen habe "auf der linken Seite bei Manchester City seine mit Abstand erfolgreichste Saison gespielt", sagt Münchens Cheftrainer: "Er kann über die linke Seite, aus meiner Sicht, ein bisschen mehr Zug in den Sechzehner rein entwickeln."

Das Duo Coman/Sané ist also variabel, es kann die Seiten wechseln. "Beides ist möglich", bestätigt Tuchel wohl wissend, dass es in dieser zweiten Saisonhälfte auch - oder gerade - auf die Bayerns Flügelspieler ankommt. Sie bringen das Tempo ins Spiel, sie sind unter anderem dafür verantwortlich, dass Top-Stürmer Harry Kane mit Vorlagen bedient wird.

Um für ein gutes Verständnis auf dem Feld zu sorgen, um Automatismen ins Offensivspiel zu bekommen, braucht es Konstanten in der Mannschaft. Neben Kane heißen - bei drei weiteren Plätzen im Angriff - die Spieler: Sané, Coman, Musiala, Müller. Trainer Tuchel, so erfuhr der kicker, will diesem Quartett daher volles Vertrauen schenken. Gnabry muss sich neu beweisen, Tel auf seine Chancen warten, Eric Maxim Choupo-Moting dann zur Stelle sein, wenn ein hochgewachsener Spieler gebraucht wird.