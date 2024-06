Sané: Anders als andere - und deshalb immer im Fokus

Die Stimmung rund um die deutsche Nationalmannschaft ist nach zwei Siegen in zwei EM-Spielen rundherum positiv. Nur einer steht nach durchwachsenen Auftritten als Joker mal wieder in der Kritik: Leroy Sané polarisiert - auch weil er anders ist als andere.

Leroy Sané ist ein Spieler, der immer polarisiert. Ob auf dem Platz oder abseits davon: Der Münchner Offensivspieler steht unter ständiger Beobachtung und muss sich meist ebenso harsche wie oft auch unberechtigte Kritik anhören. Bei dieser Europameisterschaft ist das nicht anders. Nach zwei durchwachsenen Joker-Einsätzen gegen Schottland (5:1) und Ungarn (2:0) wird im Land wieder mal diskutiert über Sanés Leistungen, seine Körpersprache und seine vermeintliche Arroganz. Es ist die Crux eines Spielers, der anders ist als die meisten seiner Mitspieler - und der den Unterschied ausmachen kann für sein Team. Nur wehe, wenn nicht.

Wir haben einen klaren Plan, den wir durchziehen. Sané über seine Schambeinprobleme

Oft vergessen wird dabei in der jüngsten Debatte, dass der 28-Jährige in den vergangenen Monaten mit wiederkehrenden Schambeinproblemen zu kämpfen hatte. Ob er bei der EM überhaupt mitwirken kann, war daher lange Zeit unklar - auch deshalb nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann zunächst einen Spieler mehr als er mit zur EM nehmen durfte: Er wollte durch die Hinzunahme von Hoffenheims Maximilian Beier auf den Fall vorbereitet sein, dass Sané nicht würde mitwirken können.

"Wir haben einen klaren Plan, den wir durchziehen. Ich bin da sehr optimistisch gestimmt und wie, dass das auch funktionieren wird", hatte Sané in einem großen Interview mit kicker während der Vorbereitung im Weimarer Land gesagt - und damit rückblickend recht behalten. Denn der Münchner gab vor dem Turnier grünes Licht. Im abschließenden EM-Test gegen Griechenland wurde er zur Pause eingewechselt und zeigte eine gute Leistung, die der kicker mit der Note 2,5 bewertete. Auch weil er Kai Havertz den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich auflegen konnte, in dem er über rechts mit Tempo in den Strafraum zog und den DFB-Angreifer mit einer scharfen Hereingabe bediente.

Scherze im Training - Plausch mit Gulden

Sowohl beim Gespräch mit dem kicker in Blankenhain als auch bei seinen öffentlich einzusehenden Auftritten in Herzogenaurach fiel Sané zudem durch seine gute Laune auf. Im Training scherzt er immer wieder mit den Mitspielern und zeigt sich dort alles andere als als Stinkstiefel. Beim Training der Reservisten am Donnerstag plauderte er entspannt mit Adidas-Chef Björn Gulden. Keine Spur von schlechter Stimmung - auch wenn sein 32-minütiger Auftritt gegen Ungarn tags zuvor in Stuttgart eher unglücklich ausgefallen war (kicker-Note 4,0). Auf einen guten Abschluss (75.) folgten mehrere, teils fahrige Aktionen - die an seinen ähnlich durchwachsenen Auftritt im Eröffnungsspiel gegen Schottland, in dem er in der 63. Minute eingewechselt wurde, erinnerten.

Dennoch zählt Sané zu jenen Kandidaten, die im abschließenden Gruppenspiel gegen die Schweiz Chancen auf einen Einsatz von Beginn an haben. Zwar schloss der Bundestrainer aus, dass es "sieben Wechsel" gebe, den einen oder anderen Tausch aber dürfte Nagelsmann vornehmen, um vor der K.o.-Runde die Belastung seines Kaders zu steuern.