Sané an der Leiste operiert

Leroy Sané verabschiedete sich nach dem EM-Aus zunächst nicht in den Urlaub, sondern ins Krankenhaus: Am Montag wurde er kurzfristig operiert. Eine lange Ausfallzeit steht ihm aber nicht bevor.

Musste sich nach dem Aus bei der EM in München operieren lassen: Leroy Sané. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Drei Tage nach dem bitteren Aus mit der deutschen Nationalmannschaft bei der EM hat sich Leroy Sané operieren lassen. Beim Flügelstürmer des FC Bayern wurde in München nach kicker-Informationen ziemlich kurzfristig ein minimal-invasiver Eingriff an der Leiste vorgenommen. Zuerst hatte die Bild darüber berichtet. Während seines bevorstehenden Urlaubs soll sich Sané auskurieren, um danach Ende Juli in die Sommer-Vorbereitung beim FCB einzusteigen.

Sané hatte im EM-Achtelfinale gegen Dänemark (2:0) im rechten offensiven Mittelfeld überraschend den Vorzug vor Florian Wirtz erhalten und durfte nach engagierter, aber nicht immer überzeugender Leistung (kicker-Note 3,5) auch im Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n. V.) wieder beginnen. Nach schwacher Vorstellung (kicker-Note 5) wechselte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitagabend in Stuttgart allerdings bereits zur Pause wieder aus. Das Spiel war dem Vernehmen nach der letzte Impuls für die Entscheidung, sich operieren zu lassen, um die immer wieder auftretenden Schambeinprobleme in den Griff zu bekommen.

Diese hatten Sané in den vergangenen Monaten begleitet. In der Saison-Endphase war der 28-Jährige nur noch für die Champions-League-Spiele der Bayern fitgemacht worden. Lange hatte hinter seinem Mitwirken bei der EM deshalb ein Fragezeichen gestanden. Letztlich beendete er das Heim-Turnier nach drei Einwechslungen in der Gruppenphase mit fünf Einsätzen und ohne Scorerpunkt (kicker-Notenschnitt 4,0).

Neue Konkurrenz durch Olise

Beim FC Bayern erhielt Sané am Sonntag mit der Verpflichtung von Michael Olise (Crystal Palace) neue Konkurrenz auf dem rechten Flügel. Der 22 Jahre junge Linksfüßer verpasst allerdings den Trainingsstart unter dem neuen Trainer Vincent Kompany am 15. Juli ebenso wie Sané, weil er mit Frankreich an den Olympischen Spielen teilnimmt.