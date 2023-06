Dass er zum zweiten Mal mit der SpVgg Unterhaching in die 3. Liga aufgestiegen ist, findet Josef Welzmüller "völlig irre". Der Kapitän über seine Treue - und seinen scheidenden Trainer.

Als die SpVgg Unterhaching 2021 in die Regionalliga absteigen musste, gehörte Josef Welzmüller zu den Kadermitgliedern, die blieben. Am Sonntag führte er die Mannschaft als Kapitän zurück in die Drittklassigkeit - und staunt immer noch. "Wir hatten uns im vergangenen Sommer vorgenommen, die Rückkehr in die 3. Liga zu packen. Dass der Plan dann auch tatsächlich aufgeht, ist völlig irre", sagt der 33-jährige Innenverteidiger am Montag im Interview auf der DFB-Website. "Wir sind unfassbar glücklich."

Gegen den FC Energie Cottbus ließen die Hachinger in zwei Spielen (2:1/2:0) nur ein Handelfmeter-Gegentor zu. "Wir standen defensiv unglaublich stabil", lobt Welzmüller sich und seine Teamkollegen. "Wir waren unfassbar gut auf den Gegner eingestellt, sind bei der Spielweise aber unseren Prinzipien treu geblieben."

"Wir sind als Team eng zusammengewachsen - fast wie eine Familie"

Ein Verdienst von Trainer Sandro Wagner, der den Klub verlassen wird. Darüber ist dieser selbst "traurig", seine Mannschaft aber ebenso: "Wir haben ihn alle ins Herz geschlossen", sagt der nur zwei Jahre jüngere Welzmüller. "Daher tut es auch weh, dass sich die Wege trennen. Sandro Wagner ist der beste Trainer, den ich bisher hatte. Unter ihm habe ich auch mit 33 Jahren noch einmal völlig neue Aspekte an mir als Spieler entdeckt und mich weiterentwickelt. Er hat für das gesamte Team einen neuen Fokus gesetzt."

Welzmüller bestätigt, was am Sonntag auch Wagner ("Ich habe es geschafft, dass die Leute wieder richtig Bock haben auf Haching") gesagt hatte: Der Teamgeist war ein großer Erfolgsfaktor. "Wir sind als Team eng zusammengewachsen - fast wie eine Familie", so der Kapitän. "Von Spielern, die zu uns kommen, hört man immer wieder: Hier herrscht ein besonderer Zusammenhalt. Das kann ich nur bestätigen. In der Form, wie es in dieser Saison der Fall war, hatte ich das aber auch noch nicht erlebt. Das hat man auch auf dem Platz gespürt."

Nun darf Welzmüller, Zwillingsbruder von Mittelfeldspieler Maximilian, als Drittliga-Profi in seine zehnte Saison mit Haching gehen. Mit den Abstiegen 2015 und 2017, dazu drei Kreuzbandrissen, erlebte er auch allerlei Tiefen, doch stets blieb er treu. "Unser Präsident Manfred Schwabl hat immer zu mir gestanden und meinen Vertrag in solchen Situationen sogar verlängert. Für mich stand es daher außer Frage, dass ich bleibe. Ich liebe den Verein."

Jetzt freut sich Welzmüller auf "große Stadien" und "tolle Gegner" in der 3. Liga - und die positiven Effekte für die finanziell klamme Spielvereinigung: "Die Teilnahme an der 3. Liga ist superwichtig für die SpVgg Unterhaching. Unsere Talente bekommen dort wieder ein tolles Schaufenster, was wiederum einen riesigen Mehrwert für den Verein hat."