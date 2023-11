Sandro Schwarz steht vor Wechsel nach New York

Bei New York Red Bull ist derzeit viel in Bewegung - auch auf der Trainerbank. Alles sieht derzeit danach aus, als würde der früherer Hertha-Coach Sandro Schwarz das Amt übernehmen.

Der Schwesternklub von RB Leipzig hat die Saison in der Major League Soccer in der Eastern Conference nur auf dem achten Platz abgeschlossen. Anfang dieses Monats folgte das Aus in der ersten Play-off-Runde gegen Cincinnati.

Jetzt wird vom früheren Schalker Manager Jochen Schneider ordentlich am Personal gedreht. Am Dienstag teilte der Sportdirektor mit, dass der Vertrag mit Trainer Troy Lesesne und dessen Assistent Zach Prince nicht verlängert werde. "Der Auswahlprozess für den nächsten Cheftrainer ist in vollem Gange", so Schneider in einem kurzen Statement auf der Website des Klubs.

Ein Bericht der "Bild", wonach mit Sandro Schwarz der neue Trainer gefunden ist, deckt sich mit Informationen des kicker. Bei den Berlinern war der 45 Jahre alte Schwarz, der in der Bundesliga auch schon für Mainz 05 arbeitete, im April dieses Jahres freigestellt worden. Zuvor war er zwei Jahre bei Dynamo Moskau unter Vertrag gewesen.

Neben dem Wechsel auf der Trainerbank hatte sich der Verein diese Woche zudem vom Sportlichen Leiter Denis Hamlett getrennt. Auch hier heißt es, dass die Suche nach einem Nachfolger bereits eingeleitet sei.

Kommt Forsberg ebenfalls?

Zudem wird seit Tagen über einen Wechsel von Leipzigs Emil Forsberg nach New York berichtet. Doch nach kicker-Informationen steht noch nichts fest. Zwar gibt es bei dem schwedischen Nationalspieler den Gedanken, zum Schwesternklub der Sachsen zu wechseln. Doch der mögliche Transfer befindet sich noch im Anfangsstadium.