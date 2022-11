Sandhausens Schwartz und die Hausnummer

Sandhausen ist durch den Sieg in Rostock den Abstiegsrängen entflohen, hat mit Heidenheim nun aber eine schwere Aufgabe vor der Brust.

Die Erleichterung beim SV Sandhausen war groß nach dem 1:0-Erfolg beim FC Hansa Rostock. Es war der erste Auswärtssieg in dieser Saison, der erste Dreier in einem fremden Stadion seit über einem halben Jahr für das Team von Trainer Alois Schwartz, der den SVS auf Platz 15 führte.

"Da kommt eine Hausnummer auf uns zu"

Im vorletzten Spiel des Jahres gastiert am Mittwoch (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aber der 1. FC Heidenheim am Hardtwald, der Tabellendritte. "Da kommt eine Hausnummer auf uns zu, auf die wir uns freuen", sagt Schwartz auf der Spieltagspressekonferenz. "Der FCH wirkt stabil, homogen und ist eine eingespielte Mannschaft. Sie gehören meiner Meinung nach auch auf diesen dritten Tabellenplatz."

Personell besitzt der Coach wieder Alternativen. "Janik Bachmann kommt am Mittwoch nach seiner Sperre wieder zurück, Patrick Drewes hat am Samstag gut trainiert. Wir werden sehen, ob es Sinn macht für Patti, am Mittwoch zu spielen." Der Keeper hatte sich im Oktober einen Muskelfaserriss zugezogen.

Sollte sich der FC Liverpool tatsächlich Torwart Drewes (29) schnappen, hat sich in Rostock ein möglicher Nachfolger in Stellung gebracht. Nikolai Rehnen überzeugte in seinem erst vierten Zweitligaspiel mit Ruhe und Sicherheit. Der tolle Reflex des 25-Jährigen gegen Lukas Hinterseer bewahrte den SVS an der Ostsee vor einem Rückstand.

"Wir werden bei Patti nichts überstürzen"

"Ich bin sehr zufrieden mit Niko Rehnen, gerade in Rostock hat er seinen Teil dazu beigetragen, dass hinten die Null stand", so Schwartz. "Wir werden bei Patti deshalb auch nichts überstürzen."