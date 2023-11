Sandhausens Richardson fällt mit Knieverletzung aus

Sandhausens Mittelfeldspieler Joseph Charles Richardson II musste am Dienstag das Mannschaftstraining vorzeitig beenden. Der 22-Jährige zog sich eine Verletzung am Meniskus zu und wird lange ausfallen.

Mit 4:1 besiegte der SV Sandhausen am Samstag Waldhof Mannheim. Damit steht das Team von Jens Keller im Halbfinale des Badener Landespokals. In der Liga läuft es hingegen durchwachsen. Von den letzten sechs Partien konnte der SVS nur eine für sich entscheiden. Aktuell rangiert der Absteiger im Tabellenmittelfeld auf dem neunten Platz.

Richardson wird zeitnah operiert

Nun gesellen sich auch noch Verletzungssorgen zum zähen Ligageschäft der Kurpfälzer. Mittelfeldmann Joseph Charles Richardson II musste das Mannschaftstraining am Dienstag mit einer Knieverletzung vorzeitig beenden. "Nach eingehenden Untersuchungen haben wir nun Gewissheit: Joe-Joe (Richardson, Anm. d. Red.) wird uns aufgrund eines Meniskus-Schadens am rechten Knie lange fehlen", erklärte Sportdirektor Matthias Imhof. Der 22-Jährige soll zeitnah operiert werden und anschließend eine Reha absolvieren.

Drei Verteidiger fallen auch aus

Eine Rückkehr auf den Rasen ist bei einer derartigen Verletzung derzeit nicht absehbar. Auf ihn wird Jens Keller bei der anstehenden Partie gegen Duisburg am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) also verzichten müssen. "Wir wünschen Joe-Joe nur das Beste und werden ihn mit allen Mitteln auf seinem Weg der Genesung unterstützen", so Imhof. Richardson kam erst im Juli aus Greifswald nach Sandhausen. Der 22-Jährige spielte in dieser Saison zweimal im Landespokal Baden. In der Liga kam er über einen Platz im Kader bisher nicht hinaus.

Der US-Amerikaner reiht sich damit in ein dreiköpfiges Lazarett ein: Dennis Diekmeier hat muskuläre Probleme, Tim Knippig kämpft mit Rückenbeschwerden und Lucas Laux befindet sich nach einem Kreuzbandriss in der Reha.