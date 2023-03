Sandhausens Präsident mit Forderung an Trainer Oral: "Muss jetzt sortieren"

Nach der 0:5-Pleite gegen den FC St. Pauli war von allen Verantwortlichen der Sandhäuser Schluss mit Schönrederei. Laut Geschäftsführer Volker Piegsa steht der SVS mit dieser Leistung "kurz vor der dritten Liga". In der Länderspielpause soll nun der Kader unter die Lupe, fehlen wird zunächst außerdem Alexander Esswein.

Der zarte Aufwind seit der Amtsübernahme von Sandhausens neuem Trainer Tomas Oral Ende Februar ist bereits verflogen. Nach der knappen wie umkämpften Debüt-Niederlage in Nürnberg (0:1) sowie zwei Remis gegen Kiel und in Kaiserslautern setzte es zu Hause gegen den FC St. Pauli (0:5) eine deftige Pleite. Sandhausen steht mit vier Punkten Rückstand auf dem letzten Platz. Mit einer derart ernüchternden Bestandsaufnahme fällt der Gang in die Länderspielpause doppelt schwer.

"Die Mannschaft hat heute im Kollektiv versagt und steht mit dieser Leistung kurz vor der dritten Liga. Dieser emotionslose Auftritt ist eine Zumutung für jeden Fan des SV Sandhausen", nahm SVS-Geschäftsführer Volker Piegsa in einer Vereinsmitteilung nach der Partie kein Blatt vor den Mund. Auch Präsident Jürgen Machmeier machte einen fast schon bestürzten Eindruck: "Wir müssen die Partie erstmal verarbeiten, das hat niemand erwartet."

Pleite trifft das Schlusslicht unerwartet

Die Abreibung von den einmal mehr siegreichen Kiezkickern kam vor allem deshalb so unerwartet, weil die Elf vom Hardtwald beim Remis in Kaiserslautern (2:2) noch eine gute Moral bewiesen und spät den Treffer zum Ausgleich erzielt hatte.

"Nach einer guten Partie in Kaiserslautern und der guten Trainingswoche haben wir heute keinen Abstiegskampf gesehen. Wenn du im Abstiegskampf nicht bereit bist, alles reinzuhauen, dann reicht es nicht", stellte Machmeier schonungslos fest.

Neujustierung in der Länderspielpause steht bevor

Der 62-Jährige ging sogar so weit, seinen Trainer damit zu beauftragen, den aktuellen Kader ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Ein paar Spieler hätten den Kampf um den Klassenerhalt schlicht "noch nicht verstanden. Da muss der Trainer jetzt sortieren." Auch Coach Oral war sich nach der Heimpleite sicher, dass es vor den bevorstehenden Aufgaben Veränderungen geben muss. "Wir müssen in den nächsten Tagen schauen, mit welchen Spielern wir in den Abstiegskampf angehen."

Nach der Länderspielpause zunächst fehlen wird Alexander Esswein. Das DFB-Sportgericht belegte den 32-Jährigen nach seinem Platzverweis gegen St. Pauli mit einer Zwei-Spiele-Sperre.