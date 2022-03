Sandhausens Coach Schwartz "ein bisschen stolz"

Der SV Sandhausen gehört zu den Topteams in diesem Jahr und hat die Abstiegszone der 2. Liga hinter sich gelassen. Herausragendes Merkmal ist die Stabilität der Defensive.

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: In der Tabelle der Hinserie belegte der SV Sandhausen den vorletzten Platz mit nur 14 Punkten. Mit 36 Gegentoren wies der SVS zudem die zweitlöchrigste Abwehr der Liga auf - nur das damalige und heutige Schlusslicht FC Ingolstadt hatte nach 17 Spieltagen mit 37 ein Gegentor mehr kassiert.

Mittlerweile sind in der Rückrunde acht Partien und damit knapp die Hälfte gespielt - und mit 15 Zählern haben die Sandhäuser bereits einen mehr auf der Habenseite verbucht als in der kompletten Hinserie. Lediglich Spitzenreiter Werder Bremen sammelte mit 22 Punkten mehr, gleichauf mit Sandhausen liegen die Topteams Darmstadt 98 und der 1. FC Nürnberg.

Noch augenfälliger ist aber der Blick auf das Torverhältnis. Denn dort sind momentan gerade einmal sechs Gegentore ausgewiesen. Der beste Wert der 2. Liga in diesem Zeitraum, nur Fortuna Düsseldorf (8) sowie der Hamburger SV (9) kassierten ebenfalls im einstelligen Bereich. Die neu gewonnene Stabilität in der Defensive trägt eindeutig die Handschrift von Trainer Alois Schwartz.

Kabaca: "Jetzt wollen wir auch Darmstadt knacken"

Die Rückkehr von Schwartz an den Hardtwald erwies sich für Sandhausen als Glücksgriff. Seit der 54-Jährige nach dem 7. Spieltag mit nur vier Zählern übernommen hatte, gab es einen Punkteschnitt von 1,4. Besonders nach Rückschlägen ergibt sich der SVS nun weit weniger wie unter Schwartz' Vorgängern seinem Schicksal. "Die Mannschaft hat Mentalität und Charakter", lobt Schwartz: "Darauf bin ich ein bisschen stolz." Und die 15 Punkte aus den vergangenen sechs Partien haben auch das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit gestärkt: "Jetzt wollen wir auch Darmstadt knacken", kündigte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca vor dem anstehenden Gastspiel bei den Lilien am kommenden Freitag (18.30 Uhr) an.