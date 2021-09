Sandhausen zieht die Reißleine: Kleppinger und Kulovits freigestellt

Vier Punkte aus sieben Spielen und Platz 16 - in Sandhausen ist man nicht zufrieden mit dem Saisonverlauf und zog nun erste Konsequenzen. Die Trainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits wurden mit sofortiger Wirkung freigestellt.

"Wir haben in den vergangenen Wochen betont, dass wir erst am 10. Spieltag ein Zwischenfazit ziehen wollen, jedoch immer unter der Grundvoraussetzung, bis dahin von Spieltag zu Spieltag eine positive Weiterentwicklung in der Mannschaft zu erkennen", wird Präsident Jürgen Machmeier in einer Vereinsmitteilung zitiert: "Leider war insbesondere in den zurückliegenden drei Partien keine positive Entwicklung zu sehen. Der umgekehrte Fall ist eingetreten."

Kleppinger und Kulovits hatten in Sandhausen im Februar nach der Freistellung von Michael Schiele übernommen und hielten mit dem SVS anschließend die Klasse. Der Start in die neue Saison misslang jedoch, lediglich ein Sieg und zuletzt drei Niederlagen in Serie führten schlussendlich zur Entscheidung. Auch Co-Trainer Sargon Duran wurde von seinen Aufgaben entbunden.

Kleppinger wurde zwar von seinen Aufgaben als Trainer freigestellt, dem Klub bleibt er aber erhalten, so soll er unter anderem die Scouting-Abteilung des Vereins neu aufbauen.

Wer neuer Trainer bei den Badenern wird, ist noch nicht bekannt, der SVS strebt jedoch eine schnelle Lösung an.