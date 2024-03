Sandhausen wappnet sich für den Ligaverbleib - und verlängert mit Fuchs

Der Abstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz beträgt bereits acht Punkte, zudem fehlt es dem SV Sandhausen an Konstanz. Am Hardtwald ist man für den Ligaverbleib gewappnet - und stellt mit einer Vertragsverlängerung die Weichen für die Zukunft.

Alexander Fuchs bleibt in Sandhausen. IMAGO/Nordphoto

Wenn der SV Sandhausen am Sonntag die SpVgg Unterhaching empfängt, gilt es für die Kurpfälzer auch, eine Serie zu durchbrechen: Es ist das achte Duell gegen einen Aufsteiger in dieser Saison, die bisherigen sieben Spiele konnte der Zweitliga-Absteiger nicht gewinnen - und hat auch deshalb neun Spieltage vor Schluss einen deutlichen Abstand auf die Aufstiegsränge vorzuweisen.

Acht Zähler Rückstand, 27 Punkte zu vergeben

Klar, die Konkurrenz an der Spitze wusste im neuen Jahr noch nicht wirklich zu überzeugen, weshalb es weiterhin möglich erscheint, acht Punkte Rückstand auf Dresden und Relegationsrang drei bei 27 noch zu vergebenden Zählern aufzuholen. Zumal der SVS erst zwei Spiele im neuen Jahr verlor, aber bei drei Remis in Folge auch wertvolle Punkte verspielte.

Am Hardtwald bleibt man nach dem Umbruch im Sommer - 25 neue Spieler kamen ins Team - realistisch. "Wir haben jetzt nur noch Endspiele", urteilte Geschäftsführer Volker Piegsa nach dem 0:2 beim SSV Ulm 1846 Fußball - einer jener Aufsteiger, der dem SVS "den Schneid abgekauft" (Piegsa) und sich dadurch an die Tabellenspitze geschoben hat.

Gelingt der erste Sieg gegen einen Aufsteiger und somit ein erfolgreicher Auftakt in die Endspiele, darf das Fünkchen Hoffnung auf den Aufstieg weiterhin glimmen. Ein Ligaverbleib wäre für Sandhausen gleichwohl auch kein Weltuntergang, wie Piegsa klarstellte: "Ich gehe fest davon aus, dass wir ein weiteres Jahr in der 3. Liga überstehen."

Fuchs verlängert ligaunabhängig

Ungeachtet dessen, wie die Saison nun ausgeht, hat sich ein Spieler zum SVS bekannt - ligaunabhängig. Alexander Fuchs, im Sommer von Austria Klagenfurt gekommen, hat am Donnerstag seinen Vertrag verlängert. "Durch seine Leistungen avancierte Fuchs zum Stammspieler und hat sich diese ligaunabhängige Verlängerung in den vergangenen Monaten verdient. Wir sind froh, dass wir noch lange Freude mit ihm haben werden", erklärte Sportdirektor Matthias Imhof.

Fuchs, der nach verletzungsbedingten Anlaufschwierigkeiten längst zum Stammpersonal in der Defensiv-Zentrale gehört, erklärte sich wie folgt: "Ich fühle mich hier am Hardtwald sehr wohl und weiß das Umfeld sowie die Fans zu schätzen. Wir haben als Verein sehr ehrgeizige Ziele, zu deren Erreichung ich meinen Teil beitragen will. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit."

Auch Cheftrainer Jens Keller freut sich über die weitere Zusammenarbeit mit dem 27-Jährigen, der seinerzeit für den 1. FC Nürnberg (2017 bis 2020) neun Erst- und zwei Zweitligaspiele absolvierte: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Fuchsi einen Spieler halten, der sich durch seine Charakterstärke und Flexibilität auszeichnet. Fuchsi gibt im Training wie im Spiel immer 100 Prozent."