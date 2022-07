Sandhausen verpflichtet zwei Probespieler fest

Der SV Sandhausen arbeitet weiter fleißig am Kader für die kommende Spielzeit. Am Montagabend gab der SVS die Verpflichtungen von Abu-Bekir Ömer El-Zein und Josef Ganda bekannt.

Der SV Sandhausen hat die Neuzugänge fünf und sechs verpflichtet - beide überzeugten die Verantwortlichen des Zweitligisten in den vergangenen Wochen im Probetraining beziehungsweise in Testspielen: Abu-Bekir Ömer El-Zein und Josef Ganda erhielten am Hardtwald einen Vertrag. Während El-Zein zuletzt in der U 19 von Borussia Dortmund aktiv war, lief Ganda für den österreichischen Bundesliga-Absteiger Admira Wacker Mödling auf. Über die Länge der Verträge machten die Badener keine Angaben.

El-Zein kommt als frischgebackener Deutscher Meister

Der 19-Jährige Ex-Borusse überzeugte Sandhausens Trainer Alois Schwartz vor allem mit seiner Ballsicherheit und der Übersicht. Er habe laut dem Coach "ein großes Potential" und ist trotz seines jungen Alters "in den physisch sehr anspruchsvollen Einheiten stabil geblieben". Der zentrale Mittelfeldspieler feierte mit dem BVB in der abgelaufenen Spielzeit die deutsche U-19-Meisterschaft und überzeugte in der Bundesliga West mit sechs Toren in 16 Partien.

Mehr Erfahrung im Seniorenbereich weist der andere Neuzugang auf: Ganda war neben seiner Station in Österreich auch in Israel und in Deutschland tätig - er ging zwischen 2019 und 2020 für die die Zweitvertretung des FC Augsburg in der Regionalliga Bayern auf Torejagd. Nun freut sich der 25-Jährige auf seinen zweiten Verein in Deutschland: "Ich kann es kaum erwarten, für den Klub zu spielen", wird Ganda in der Pressemitteilung zitiert.

Ganda besticht durch seine Schnelligkeit

In seinen zwei Wochen am Hardtwald bestach der Israeli Sandhausens Sportlichen Leiter, Mikayil Kabaca, "durch seine Schnelligkeit" und Variabilität: "Er ist auf mehreren Positionen im Angriff einsetzbar."

Trotz der sechs Neu-Verpflichtungen ist die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen. Die Lücke im Sturmzentrum, die Pascal Testroet durch seinen Wechsel nach Ingolstadt hinterließ, soll noch geschlossen werden.