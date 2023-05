Sandhausen und der "Glaube an den letzten Strohhalm"

Der SVS steht in Heidenheim mit dem Rücken zur Wand. Ausgerechnet beim heimstärksten Team der Liga muss Sandhausen dreifach punkten, um weiter vom Klassenerhalt träumen zu dürfen. Doch der Glaube an das Wunder ist vorhanden.

Zwei Siege, zwei Niederlagen, ein Unentschieden: Die Bilanz des SV Sandhausen unter Interimscoach Gerhard Kleppinger ist ausgeglichen - und dennoch haben die Kurpfälzer die Rote Laterne inne. Das liegt auch an den ärgerlichen 1:2-Pleiten gegen Braunschweig und jüngst Rostock, die beide damit nun endgültig nicht mehr zum Konkurrentenkreis der Sandhäuser gehören.

"Rückblickend war es natürlich ein Nackenschlag am Wochenende, dass wir ein Spiel verloren haben, das wir niemals hätten verlieren dürfen", bilanzierte Kleppinger. "Aber jetzt ist nunmal so passiert", sagte der 65-Jährige auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Gastspiel in Heidenheim am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) und richtete den Blick wieder nach vorne.

Schwächste Defensive trifft auf furiosen Angriff

An der Brenz gastiert der abstiegsbedrohte Zweitligist beim heimstärksten Team der Liga, das unter der Leitung von Frank Schmidt selbst gerne vor heimischer Kulisse den nächsten Schritt in Richtung Bundesliga machen würde. "Wir treffen in Heidenheim auf eine Mannschaft, die mit zusammen mit Paderborn und dem HSV alles zerschossen hat. Die haben alle drei über 60 Tore erzielt", warnte Kleppinger vor der Offensive des Gegners, der bekanntlich auch Zweitliga-Top-Torschütze (24) Tim Kleindienst angehört.

Der SVS selbst hat indes übrigens schon über 60 Gegentreffer kassiert. Die 61 Male, die Stammkeeper Patrick Drewes und dessen Ersatzmann Nikolai Rehnen hinter sich greifen mussten, stellen ligaweit den Negativwert dar.

Abgehakt ist es auf keinen Fall. Wir müssen an den letzten Strohhalm glauben. Gerhard Kleppinger

Die Vorzeichen sind also klar, findet auch der Trainer-Routinier. "Wir wissen, was auf uns zukommt." Trotzdem gehe man das Auswärtsspiel an, um erfolgreich zu sein. Was bleibt dem Tabellenschlusslicht auch anderes übrig? In den verbleibenden Spielen müssen schließlich zwei Siege her. "Abgehakt ist es auf keinen Fall. Wir müssen an den letzten Strohhalm glauben. Aber richtig glauben. Und alles dafür tun, dass wir ihn nach dem Spiel noch in der Hand haben."

Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt derzeit fünf Punkte. Ergo: "Wir sind natürlich darauf angewiesen, dass Bielefeld verliert. Aber im Fußball ist alles möglich. Fußball hat schon viele Geschichten geschrieben. Und vielleicht wird am Samstag auch so eine kleine geschrieben", so Kepplinger. Die Arminia trifft parallel am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) zuhause auf den SC Paderborn.

Diekmeier trainierte zuletzt wieder mit der Mannschaft

Die Personallage in Sandhausen hat sich zuletzt entspannt. Sogar der etatmäßige Kapitän Dennis Diekmeier ist quasi wieder fit. Doch ein Einsatz gegen Heidenheim kommt noch zu früh. "Dennis hat jetzt gerade zweimal mit der Mannschaft trainiert. Es war eine große Überlegung, ob ich ihn mitnehme. Aber bei nur zwei Trainingseinheiten ist es zu gefährlich. Er kann noch nicht in Vollbesitz seiner Kräfte sein. Wichtig ist, dass er noch eine Woche hat, und dass wir ihn dann in einem guten Zustand gegen den HSV eventuell an Bord haben - oder später in der Relegation", klammerte sich Kepplinger ein weiteres Mal verbal an eben jenen Strohhalm.