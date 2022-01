Sandhausen leiht Ex-Schalker Kutucu aus

Kurz vor dem Start in die Restrunde hat sich der SV Sandhausen verstärkt: Auf Leihbasis wechselt der Ex-Schalker Ahmed Kutucu zum SVS.

Will Sandhausen in der Rückrunde helfen: Ahmed Kutucu. DeFodi Images via Getty Images

Kutucu kommt vom türkischen Erstligisten Basaksehir und erhält in Sandhausen einen Vertrag bis Saisonende. In dieser Spielzeit war er insgesamt auf vier Pflichtspiele für Istanbul gekommen, dabei erzielte er einen Treffer. "Mit Ahmed Kutucu bekommen wir einen Qualitätsspieler, der unsere Offensive weiter beleben wird. Er bringt von seinen bisherigen Stationen einige Erfahrung mit, die wir in unserer aktuellen Situation gut gebrauchen können. Gepaart mit seiner individuellen Qualität wird er unseren Kader im Abstiegskampf verstärken", wird Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS, auf der Vereinswebsite zitiert.

Die Freude ist auch ganz auf Seiten des Trainers. "Wir bekommen mit Ahmed Kutucu einen schnellen Offensivspieler, der eine gute Mentalität mitbringt, flexibel einsetzbar ist und uns variabler macht. Wir freuen uns darüber, ihn in unseren Reihen zu haben", sagt Alois Schwartz zum Neuzugang aus der Türkei.

Kutucu ist in Deutschland bestens bekannt, denn zwischen 2011 und 2021 stand er bei Schalke 04 unter Vertrag. Bei den Knappen schaffte er auch den Sprung in den Profibereich. 52 Pflichtspiele bestritt er für die Königsblauen (45 davon in der Bundesliga, sechs im DFB-Pokal, eine Partie in der Champions League), dabei gelangen ihm sechs Treffer.

Kutucu: "Passe als Spielertyp gut zur Mannschaft"

Im Januar 2021 verließ Kutucu Königsblau und nach einem halben Jahr in Almelo landete der türkische Nationalspieler (zwei Länderspiele) im Sommer bei Basaksehir. Wiederum ein halbes Jahr später geht es für ihn nun nach Sandhausen. "Ich hatte sehr gute Gespräche mit Mikayil Kabaca und Alois Schwartz. Wir haben lange telefoniert und uns auch einmal getroffen. Ich denke, dass ich als Spielertyp sehr gut zur Mannschaft passe und hoffe, dass ich mit Toren und Assists weiterhelfen kann. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit", so der Stürmer zu seiner neuen Aufgabe.