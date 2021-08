Sandhausen leiht Conteh von Feyenoord aus

Der SV Sandhausen hat seinen Kader mit Christian Conteh verstärkt. Der Flügelspieler kommt von Feyenoord Rotterdam an den Hardtwald.

Spielt in der kommenden Spielzeit für den SV Sandhausen: Christian Conteh ANP Sport via Getty Images

Conteh wird für ein Jahr ausgeliehen, teilte der Zweitligist am Mittwoch mit. Mit dem 21-Jährigen "konnten wir einen Spieler verpflichten, der genau die Geschwindigkeit mitbringt, die wir über die Außenbahn gesucht haben. Er ist jung, hungrig und möchte jetzt wieder auf dem Platz stehen", sagt Mikayil Kabaca, der Sportliche Leiter des SV Sandhausen, in einer SVS-Mitteilung.

Auf der Suche nach Spielpraxis

Conteh, dessen Bruder Sirlord beim 1. FC Magdeburg in der 3. Liga spielt, wurde beim FC St. Pauli ausgebildet. Bei den Kiez-Kickern schaffte der gebürtige Hamburger in der Saison 2019/20 seinen Profi-Durchbruch und kam siebenmal in der 2. Liga zum Einsatz (zwei Tore, eine Vorlage). Im vergangenen Sommer wechselte der Flügelspieler daraufhin zu Feyenoord. In der Eredivisie absolvierte er zwei Einsätze. "Wir sehen in ihm riesiges Potenzial, was er bei uns hoffentlich ausschöpfen kann", betont SVS-Trainer Stefan Kulovits.

Zuletzt befand sich der Offensivmann auf der Suche nach einem Klub, der ihm Spielpraxis bieten kann - nun wurde er mit dem SVS fündig. "Ich musste nicht zweimal nachdenken. Ich bin hochmotiviert und weiß, dass ich der Mannschaft mit meinen Qualitäten weiterhelfen kann", sagt der Neuzugang selbst.