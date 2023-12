Sandhausen holt Innenverteidiger Girdvainis

Der SV Sandhausen hat den ersten Winter-Neuzugang präsentiert. Wie der Tabellenfünfte der 3. Liga am Donnerstag vermeldete, hat Edvinas Girdvainis beim SVS unterschrieben. Über die Länge der Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger lief zuletzt für Kauno Zalgiris auf, beim litauischen Erstligisten läuft sein Kontrakt nach der jüngst beendeten Saison aus. Der Kapitän der litauischen Nationalmannschaft erzielte in der abgelaufenen Saison zehn Tore in 33 Spielen, im Trikot von KFC Uerdingen sammelte er auch schon Drittliga-Erfahrung.